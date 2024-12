Izrael tart Moszkva lépésétől

Az Egyesült Államok szerint bizonyítékok is alátámasztják, hogy Oroszország közvetlenül is bekapcsolódott a szíriai polgárháborúba. Az utóbbi napokban leggalább három orosz katonai gép ért földet az országban – közölték kormányzati illetékesek. Ebből két óriási Antonv-124 Contor típusú gép volt. Légvédelmi eszközöket is az országba vitték – állították az amerikaiak, akik szerint ez arra utal, hogy ebben a régióban bevetési központot akarnak kiépíteni.