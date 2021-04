Gulyás Gergely szerint május végére, június elejére vissza tudunk térni a megszokott életünkhöz

A nagy nyári rendezvényekről még nincs döntés.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Magyarországon legkésőbb májusban minden 18 évesnél idősebb ember megkaphatja a koronavírus elleni első oltást, és május végére, június elejére vissza tudunk térni a megszokott életünkhöz. Gulyás Gergely a Figyelő csütörtöki számában megjelent interjúban arról is beszélt, hogy az egészségügy, az egyetemek és az infrastruktúra fejlesztése lesz a három nagy nyertese a Magyarországra érkező 15 ezer milliárd forintnyi európai uniós forrásnak. A kancelláriaminiszter elmondta, az úgynevezett társadalmi immunitás alapja, hogy a magyar lakosság 60-75 százaléka oltáshoz jusson, ehhez pedig két feltétel teljesülése szükséges: elegendő vakcina kell és hajlandóság az oltásra. Szerinte az előbbi cél eléréséért a kormány mindent megtett, ezért Magyarországon legkésőbb májusban minden 18 évesnél idősebb ember megkaphatja az első dózist. Az oltási hajlandóságról szólva hozzátette: eddig a nyolcmillió nagykorú magyar állampolgár közül több mint 4,1 millióan regisztráltak . – Az újraindítás folyamatos és fokozatos. Május végére, június elejére vissza tudunk térni a megszokott életünkhöz – jelentette ki. Ugyanakkor jelezte azt is, hogy

a nagy nyári rendezvényekkel kapcsolatban még nincs döntés.

Fiatalok a Kolorádó Fesztiválon a Sztrilich Pál Cserkészparkban, Nagykovácsiban Fotó: Mohai Balázs / MTI

A miniszter arra a felvetésre reagálva, hogy a Magyar Orvosi Kamara szerint nincs szakmai indoka a korai nyitásnak, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) pedig azt mondja, ez a járvány negyedik hullámát hozhatja el, közölte: bár a Magyar Orvosi Kamarával kicsit hektikus a viszonyuk, most is egyetértenek abban, hogy a korlátozásokat csak megfontoltan és fokozatosan szabad megszüntetni. Szerinte ugyanakkor a PDSZ-re, különösen az elmúlt hónapok tapasztalataival felvértezve, úgy érdemes tekinteni, mint egy „ellenzéki politikai szervezetre”, amely nem a pedagógusok érdekeit képviseli, hanem a kormányellenes politikai propaganda eszköze. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arra is kitért: még sehol nem tart az uniós oltási igazolás, a vakcinaútlevél ügye. Mint mondta, a jelenlegi tervek szerint valamennyi tagállam szabadon dönthet a keleti vakcinák elfogadásáról, így valószínűsíthető, hogy az EU-s igazolásnál a fertőzöttség mértékének és a viszonosságnak nagyobb jelentősége lesz. Úgy vélte: várhatóan egyedi döntések születnek majd a tagállamokban, különösen azért, mert a déli, az idegenforgalomban erősen érintett országok gazdaságilag nem élnek túl még egy kieső nyarat. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy Magyarországon még sosem állt rendelkezésre olyan nagyságrendű pénz – összesen 15 ezer milliárd forint –, mint amennyi a következő időszakban az EU-s helyreállítási alapból, valamint a közösségi költségvetésből érkezik majd. Kifejtette: a helyreállítási mentőcsomag esetében hatezer milliárdot kell öt év alatt elkölteni, és ehhez jön hozzá az a kilencezer milliárd forint, amelyet a hétéves EU-s büdzsé biztosít. A miniszter közlése szerint a pénzeket koordináló nemzeti program három területre összpontosít majd:

az egészségügyi,

az infrastrukturális

és a felsőoktatási fejlesztésekre fogják elkölteni a források kétharmadát.