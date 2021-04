Karácsonyék újabb tízezer tesztet adományoztak a kerületeknek

A Fővárosi Önkormányzat már korábban is 50 ezer ingyenes tesztet biztosított a fővárosi lakosság és a kerületek számára.

Elkezdődött annak a 10 ezer tesztnek a kiszállítása, amit a Főváros ajánlott fel a kerületi önkormányzatoknak, hogy az óvodák és az iskolák megnyitása előtt tesztelni tudják a pedagógusokat és a diákokat - tudatta közleményében a Főpolgármesteri Hivatal. Közlésük szerint szerdán Havasi Gábor fővárosi egészségügyi tanácsnok vitte el a teszteket Soproni Tamáshoz, a VI. kerület polgármesteréhez, Baranyi Krisztinához, a IX. kerület polgármesteréhez és Horváth Csabához, a XVI. kerület polgármesteréhez. Karácsony Gergely főpolgármester még hétfőn egyeztetett többek között pedagógus és szülői szervezetekkel is, illetve Szlávik Jánossal, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetőjével az április 19-i iskolanyitással kapcsolatban. A Fővárosi Önkormányzat már korábban is 50 ezer ingyenes tesztet biztosított a fővárosi lakosság és a kerületek számára, de meghallgatva az aggodalmakat, a főváros úgy döntött, hogy még 10 ezer tesztet az iskolakezdés előtt átad a kerületi önkormányzatoknak, hogy ezzel szűrhessék a diákokat és a pedagógusokat. Az Ipsos áprilisi közvélemény-kutatása szerint Budapesten a legkisebb a bizonytalanság és a legmagasabb az oltási szándék (77 százalék, szemben a 21 százalék elutasítóval). A fővárosban a legmagasabb az átoltottság is. Ugyanakkor továbbra is aggasztó a járványügyi helyzet, tegnapról mára 5307 új fertőzött van, elhunyt 256 beteg