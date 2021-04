A részleges iskolanyitást is ellenzi az orvosok szakszervezete

Vissza lehet kérni a már megváltott bérletek árát is: április végéig a diákigazolvány is elég az utazáshoz az alsósoknak.

A tájékoztatás szerint az általános iskolák részleges újranyitásával a vonat- és autóbusz-közlekedésben - bizonyos területi kivétellel - visszaáll a tanítási időszakban érvényes menetrend április 19-től, az alsó tagozatos diákok a hónap fennmaradó részében diákigazolványuk felmutatásával, jegy- vagy bérlet megváltása nélkül utazhatnak a MÁV-Volán-csoport járatain. Ismertetik, hogy az alsó tagozatos diákok április 19-től április 30-ig érvényes diákigazolványuk vagy az azt helyettesítő (QR kóddal ellátott) igazolásuk felmutatásával, jegy vagy bérlet megváltása nélkül utazhatnak a helyközi közösségi közlekedésben. Ez a MÁV-HÉV járatain csak a Budapesten kívüli vonalszakaszokat jelenti. A korábban megvásárolt, április havi vagy április második felére érvényes félhavi, vagy legkorábban 2021. április 19-i kezdő érvényességű 30 napos helyközi tanuló bérletet kezelési költség felszámítása nélkül térítik vissza a társaságok, amennyiben az erre vonatkozó igényt legkésőbb április 26-ig benyújtják. A Volánbusz ezen visszaváltási feltételeket - önkormányzati döntéstől függően - kiterjesztheti a helyi tanulóbérletekre is - írják a közleményben. A közlekedési társaságok arra kérik utasokat, hogy az értékesítési csatornák széles körét kihasználva, lehetőség szerint elővételben váltsák meg a menetjegyet, bérletet. A Volánbusz járatain az autóbusz-vezetői jegyértékesítés és az első ajtós felszállás továbbra is szünetel, az autóbuszokon nem lehet menetjegyet és bérletet vásárolni - tájékoztattak a közleményben. Felhívják a figyelmet a közegészségügyi előírások betartására, a közlekedési járműveken, az állomásokon és megállóhelyeken továbbra is kötelező az orr- és a szájmaszk használata.