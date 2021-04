Ab-döntéssel visszakaphatja az újpesti focicsapat régi címerét

Mindkét pénteki szabadedzést Valtteri Bottas nyerte csapattársa Lewis Hamilton előtt Imolában, miközben a riválisoknak bőven akadtak problémáik.

Bahrein után némiképp fordulni látszik a kocka, ugyanis az évad második versenyhétvégéjén Imolában, az Emilia Romagna Nagydíj pénteki szabadedzésein a Mercedes két pilótája bizonyult a leggyorsabbnak. Igaz, egyáltalán nem volt nagy a címvédő előnye, hiszen délelőtt Valtteri Bottas mindössze 58 ezredmásodperccel utasította maga mögé a harmadik Max Verstappent (Red Bull). A délelőtti egyórás gyakorlás során műszaki hiba hátráltatta a csapatokat, ugyanis áramkimaradás miatt a bokszutcából nem tudtak kommunikálni pilótáikkal, ráadásul a GPS-rendszer sem volt elérhető. Mindez pedig szerepet játszott Sergio Pérez és Esteban Ocon (Alpine) ütközésében is, a francia pilótát ugyanis nem tudták figyelmeztetni a gyors körön lévő Red Bullos érkezésére. „Mintha vakok lettünk volna a bokszfalon, a versenyzői kommunikáció nem működött, ez jelentősen megnehezítette a dolgokat” – jelentette ki az történtek kapcsán Otmar Szafnauer, az Aston Martin csapatfőnöke, aki a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelről is szót ejtett. „Még túl korai lenne ítéletet mondani róla. Mindenki tudja, hogy nem sok kört tudott megtenni a téli teszteken. Az autó teljesen új számára, ugyanakkor továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy jó munkát fog végezni. Folyamatosan fejlődik, minden egyes megtett körrel egyre kényelmesebben érzi magát az autóban, de időre van szüksége” – jelentette ki Szafnauer Vettel kapcsán, aki előbb 14., majd 15. lett a szabadedzéseken. Délután az első két helyen nem történt változás, ám ezúttal sem alakultak ki nagy különbségek, hiszen a harmadik Pierre Gasly (Alpha Tauri) lemaradása is csak 78 ezred volt Bottasszal szemben. „A hőmérséklet valószínűleg segített, mivel Bahreinben a szenvedésünk egyik oka a meleg volt” – jelentette ki Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. Néhány perccel az edzés kezdete után Verstappen állt félre a célegyenes végén, a holland autójában a főtengellyel akadtak problémák, míg az utolsó pillanatokban Charles Leclerc (Ferrari) autója csapódott a gumifalnak. A monacói pilóta balesete ellene optimista lehet a hétvége további részét illetően, ugyanis úgy tűnik, hogy idén többször is csatározhat majd a dobogós helyekért. „Erre az évre reálisan azt a célt tűzhetjük ki, hogy a Red Bull és a Mercedes mögött végezzünk – jelentette ki. – Velük nehéz lesz felvenni a versenyt, hiszen túl nagy hátrányban vagyunk hozzájuk képest, ugyanakkor négy-öt csapattal harcban vagyunk a konstruktőri harmadik helyért” – tette hozzá. Koránt sem ennyi optimista a Forma-1-be idén visszatérő Fernando Alonso. „Voltak dolgok, amelyek újak voltak számomra három év után, Bahreinben úgy éreztem, hogy fel kell gyorsulnom bizonyos dolgokban” – fogalmazott a kétszeres világbajnok, aki hozzátette, lekerült róla egy teher az idénynyitó után. Eredmények, 2. szabadedzés: 1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:15.551 perc 2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 0.010 másodperc hátrány 3. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 0.078 mp h. 4. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 0.283 mp h. 5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 0.820 mp h. 6. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 0.860 mp h. korábban, 1. szabadedzés: 1. Bottas 1:16.564 perc 2. Hamilton 0.041 másodperc hátrány 3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 0.058 mp h. 4. Leclerc 0.232 mp h. 5. Gasly 0.324 mp h. 6. Sainz 0.324 mp h. A további program: szombat: 3. szabadedzés 11.00 időmérő edzés 14.00 vasárnap: futam 15.00