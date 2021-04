Zsoldoscsapat akarta elfoglalni pénteken a dunaújvárosi vasművet

A rendőrök kísérték le az autóútról a szlovák férfit, aki nem ivott, nem drogozott, így helyszíni bírsággal megúszta az életveszélyes manővert.



Több bejelentés érkezett a rendőrségre csütörtökön este nyolc óra után, hogy az M86-os számú autóúton a forgalommal szemben halad egy tehergépkocsi Szombathely irányába – írja a police.hu a helyszínen kialakult balesetveszélyes helyzetről. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a közeli Beled rendőrei a riasztást követően azonnal a jármű felkutatására indultak. A rendőrök a zsebeházi lehajtó után vették észre, hogy a gyorsforgalmi úton a szlovák rendszámú autó alacsony sebességgel közlekedik a belső sávban, a forgalommal szemben.

Egy esetleges közlekedési baleset megelőzésének érdekében, a járőrök a rendőrautók fényjelzését használva, egyszerűen lekísérték a szabálytalanul haladó járművet az autóútról a szilsárkányi lehajtón keresztül. A teherautót vezető 42 éves szlovák férfi az intézkedés során a rendőröknek elmondta, hogy napok óta szinte folyamatosan vezet és kialvatlansága miatt nem érzékelte, hogy a forgalommal szemben hajtott. A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholteszter negatív értéket mutatott, azonban zavart viselkedése miatt a mentőszolgálat munkatársai is megvizsgálták. A vizsgálat egyéb, a vezetési képességet negatívan befolyásoló szer hatását sem mutatta ki, ezért a rendőrök a sofőrrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki. Az intézkedés alatt a helyszínre érkezett a sofőrt alkalmazó vállalkozó, aki át is vette beosztottjától a teherautót. A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság az eset nyomán felhívást is közzétett az autóvezetőknek:

Soha ne üljünk fáradtan a volán mögé, ne kockáztassuk se a saját, sem pedig mások életét, vagy testi épségét;

Mivel az utastérben a meleg bódultságot, aluszékonyságot, a reflexek jelentős csökkenését okozhatja, amennyiben hosszabb útra indulunk, fogyasszuk frissítőket, pihenéseink során mozogjunk;

amennyiben észreveszi, hogy autóúton, autópályán forgalommal szemben halad, semmiképp se tolasson vissza a felhajtóra, önállóan ne forduljon meg az úton. Ehelyett kapcsolja be a vészvillogót, lehetőség szerint húzódjon le a leállósáv szélére, vagy forgalmi sávon kívülre, és álljon meg;