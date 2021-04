Shakespeare szabadon - Nagy durranás a Budapesti Tavaszi Fesztiválon

Járványmentes években is rendkívüli, ha egy magyar festőművész New Yorkban állíthat ki. Kucsora Márta Super Natural című kiállítása május 1-ig látható a Postmasters Gallery-ben.

A világjárvány miatt már második éve csendesebb, ám nem eseménytelen élet folyik a Budapest Art Factory-ben. Az egykori Láng Gépgyár szerelőcsarnokában – ahol Juhász Dóra, Kucsora Márta és Szász Sándor műtermei találhatók – jó ideje nincsenek kiállítások, programok, szünetel a Budapest Art Factory nemzetközi rezidenciaprogramja is, nem jönnek külföldi képzőművészek angyalföldi vendégségbe. – Az életünk alapvetően mégsem változott, bejárunk, dolgozunk, több időnk marad az alkotásra – meséli Kucsora Márta. – Nem hiszem, hogy a világjárvánnyal összefüggésben van, mindenesetre az elmúlt évem szakmailag az egyik legkülönlegesebb és legerősebb év. Épp mikor a nagy bezárások vannak, a legnagyobb korlátozások, amikor a világ figyelme a víruson van, velem akkor történtek a szakmai csodasorozatok. Múlt ősszel felfigyelt rám egy kínai kortárs művészeti múzeum, több festményem a gyűjteményükbe került, 2022 februárjában Nankingban a Deji Art Museum önálló kiállítást rendez nekem 1000 négyzetméteren. Szintén ősszel, egy év munka után megjelent első monográfiám, a Makláry Artworks gondozásában egy 200 oldalas album. A Makláry galéria korábban olyan művészekről jelentetett meg albumot, mint Reigl Judit, Hantaï Simon és François Fiedler, a megtiszteltetést növeli, hogy én lettem az első fiatal kortárs művész a kiadványsorozatban. Március közepén pedig New Yorkban nyílt önálló kiállításom. Kucsora Márta a képzőművészeti egyetem elvégzése után 2005–2006-ban New Jersey-ben a Montclair State University mesterkurzusán tanult a Terplan Family Foundation ösztöndíjasaként. Manhattanben lakott, ott ismerkedett meg Banovich Tamással, a filmrendező-díszlettervező Banovich Tamás fiával. – Tamás a rendszerváltás előtt Varsóban tanult, ahol megismerte feleségét, Magda Sawont, akivel 1984-ben megnyitották New Yorkban a Postmasters Galleryt. A galéria jelenleg New York Tribeca városrészében, 600 négyzetméteren működik. Tamással 16 évre nyúlik vissza az ismeretségünk – teszi hozzá Kucsora Márta. – Magyar művészt eddig nem képviseltek, Forgács Péternek még az 1990-es évek közepén rendeztek nagy kiállítást. Elsősorban konceptuális képzőművészetet képviselnek, a független és valamilyen szempontból aktuális művészeti állásfoglalások vannak a galéria programjának fókuszában. A Postmasters ikonikus, nagy presztízsű galériának számít. Magda és Tamás perspektívát lát a szabad absztrakt festészetben. Körülbelül egy éve kezdődött el közöttünk egy szakmai párbeszéd, és decemberben beszéltük meg a kiállítás részleteit.



A színházak, múzeumok, galériák, éttermek a járványügyi szabályok betartásával már látogathatók New Yorkban, ez nem is jelentett nehézséget a Super Natural című tárlat megvalósulásában. Ám a magyar festőművész festményeinek mérete nem szokványos. – Hat darab, egyenként 2,5-szer 4 méteres, további négy 2-szer 3 méteres festményemet választották ki. – Sajnos az aktuális járványügyi korlátozások miatt nem tudtam kiutazni a megnyitóra. Viszont remek hír, hogy a The New York Times főkritikusa, Roberta Smith is megnézte a kiállításomat – mondja a festőművész. És hogy milyen párhuzamok vannak: van még egy magyar festőművész, akinek ugyanebben az időben van kiállítása New Yorkban az olasz Mucciaccia Gallery-ben: Kati Vilim ráadásul Kucsora Márta osztálytársa volt a képzőművészeti egyetemen, és szintén ösztöndíjas volt a Montclair State University-n. A Postmasters Gallery Kucsora Márta festészetét Helen Frankenthaler, Gerhard Richter Jackson Pollock művészetével állította párhuzamba. Amikor megemlítem, Pollock egy kicsit meghökkentett, Kucsora Márta elmondja: – Az amerikai absztrakt expresszionizmus nagyon ikonikus mozgalom volt, a kép nagy mérete, a teljes testtel való munka, a képfelület átdolgozása, megdolgozása, az ecsetmentes festészet tekintetében valóban van párhuzam. Jellemző, hogy azt, ami a jelenben zajlik, mindig nehéz megnevezni, elnevezni, definiálni: a művészettörténészek a jelent gyakran állítják párhuzamba az azt megelőző kor művészeti irányzataival. Lehet, ami most zajlik a képzőművészeti szcénában, majd húsz-harminc év múlva lesz definiálva, e percben azokat a terminusokat használjuk, amiket használtunk a XX. századi művészeti mozgalmakra. Amit én csinálok, az is szabad absztrakció: a különböző adalékanyagoknak a kémiai kölcsönhatásaiból alakulnak ki azok a formációk, amik a képeim törzsét adják. Szórópisztollyal is dolgozom: ez a módszer tényleg a sajátom. Az alkotásnak nagyon érdekel a kísérleti oldala, hogy mi történik az anyaggal. S meglehet, az így megszülető festmények különböző képzeteket keltenek, de ezt semmiképp sem nevezném természetabsztrakciónak – mondja Kucsora Márta, akinek kiállítása Magyarországon legközelebb a Kálmán Makláry Fine Arts-ban nyílik, várhatóan még májusban.