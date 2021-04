Egymillió adagot vásárol az orosz vakcinából Ausztria

Az oltóanyaggal azonban csak az EMA engedélye után kezdik el az oltást.

Ausztria egymillió adag Szputnyik V vakcina vásárlásáról döntött, mindazonáltal az orosz vakcinával történő oltás csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélye után kezdődhet meg – jelentette be Sebastian Kurz kancellár hétfőn. A kancelláriahivatal közlése szerint a Szputnyik V-t már több mint ötven országban engedélyezték, és bíznak abban, hogy az EMA is mielőbb jóváhagyja annak európai uniós használatát, hiszen minden egyes plusz vakcina emberéleteket és munkahelyeket ment meg, valamint elősegíti a normális élethez való visszatérést. A hétfőn hivatalba lépett új egészségügyi miniszter , Wolfgang Mückstein is állást foglalt ebben a témában, a Szputnyik V-t jónak nevezte, és megerősítette, Ausztria csak az EMA engedélye után kezdi el vele az oltást.