Felismeri? – Halásztelken rodeózó férfit keres a rendőrség

Az emberkereskedelemmel gyanúsítottak akár tíz év börtönbüntetésre is számíthatnak.

Elfogták a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) egységei 2021. április 20-án kedden F. Árpádot is abból az emberkereskedelemmel gyanúsított abonyi családból, amelynek tagjait tavaly májusban vették őrizetbe a rendőrök. A gyanú szerint intézetis lányokat kényszerítettek prostitúcióra, akiket külföldön is dolgoztattak, és rendszeresen brutálisan bántak velük – közölte a fejleményeket a police.hu . Csaknem egy éve F. Mihály 31 éves és F. Sándor 25 éves abonyi lakosokat, valamint apjukat a Szolnokon élő 50 éves F. Mihályt gyanúsítottként hallgatták ki, majd letartóztatásukat is kezdeményezték . Az NNI személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére, erőszakkal, fenyegetéssel, kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem és más bűncselekmények megalapozott gyanújával indított nyomozást.