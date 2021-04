Hat év börtönt kapott az SZFE-maszk miatt késelő férfi

Ó. Bence bocsánatot kért a történtek miatt áldozatától, aki ezt elfogadta.

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság elsőfokon hat év börtönbüntetésre és hét év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki február 25-én előbb szidalmazni kezdett, majd egy nyolc centis késsel megsebesített az arcán egy Free SZFE-maszkban utazó nőt a 151-es buszon

- közölte a Fővárosi Törvényszék. A lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatásban azt írják, hogy Ó. Bence pénteki tárgyalásán részben beismerte tettét és elnézést kért áldozatától, aki ezt elfogadta. A bíróság ítéletében kimondta, hogy a férfi közösség tagja elleni erőszakot követett el, és noha a nő könnyebb sebekkel megúszta a történteket, fennállt a veszélye egy súlyosabb sérülésnek. Emiatt találták bűnösnek súlyos testi sértés kísérlete miatt a férfit. Az ítélet nem jogerős, mivel mind a védelem, mind a vádhatóság fellebbezést jelentett be ellene, így a per a Fővárosi Törvényszéken folytatódik.