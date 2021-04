Szijjártó Péter 20 lélegeztetőgépet visz a 16 ezerből Libanonba

A magyar külügyminiszter nem csak jótékonykodni repül a közel-keleti országba, hanem informálódik is az ottani keresztényeknél.

A világjárvány elleni küzdelem nagyon nehéz helyzetbe hozott sok országot. Különösen azokat az országokat, amelyeknek amúgy is különböző kihívásokkal, nehézségekkel kell szembenézniük. Ilyenek a közel-keleti országok, mint például Libanon – indokolta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői Facebook-videójában, miért visz oda repülővel 20 lélegeztetőgépet és 20 ezer maszkot. Amint azt a Népszava is megírta: Magyarországon több mint 16 ezer – az állam által 300 milliárd forintért beszerzett – lélegeztetőgép van raktáron, de azok pontos helyével kapcsolatban is titkolózik a kormány . Ugyancsak beszámoltunk a gyanús maszkbeszerzésekről is