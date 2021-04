Kína újabb szondát küld a Holdra

A mozgássérült gyerekek ellátásáról is szó lesz a Semmelweis Egészség Napok előadásain.

Évente ezer újszülöttből kettő valamilyen szülés körüli agyi károsodásra visszavezethető mozgásszervi sérüléssel jön világra, a későbbi éveikben számukra nagyon fontos a mozgásszervi rehabilitáció. A megfelelő terápiás lehetőségek megtalálása a pontos diagnózisban rejlik, legyen szó akár egy későbbi deformitást megszüntető műtétről vagy éppen egy görcsös izmot oldó botoxkezelésről.



Az ortopéd sebész hozzátette: ha egy újszülött esetében sejthető, hogy szülés közben oxigénhiányos állapotba kerülhetett vagy agyvérzést kapott, ami az idegrendszeri fejlődést befolyásolja, akkor egészen kicsi korban szinte lehetetlen felismerni a következményes eltéréseket. Ha a baba az agyban történt traumából meggyógyult, a fél-egyéves korban végzett vizsgálatok még csak alig mutatnak eltérést, mert az igazi maradványtünetek – a már szülők által is észlelhető jelek – másfél-kétéves korára alakulnak ki. Körülbelül négyéves kortól lehet stabilan meghatározni a gyermek állapotát, és személyre szabott állapotfelmérés, illetve fejlesztési tervek összeállítását követően megítélni azt, hogy milyen irányban és mértékben fejleszthető. A szakember szerint sem az alul, sem a túlfejlesztés nem jó, minden gyermeket a saját állapotának megfelelően kellene kezelni, ami az neurológusból, rehabilitációs orvosból, ortopéd sebészből, gyógytornászból és mozgásfejlesztő pedagógusokból álló csapatnak feladata. Egy kisgyermek átlagosan egyéves korára megtanul járni, a járásfejlődése pedig hétéves koráig is tart. Ha eddig nem alakult ki a járásképesség, az később műtét ellenére is csak nagyon kis valószínűséggel várható, hiszen nem a mozgásszervében van a sérülés, hanem az idegrendszerében. Az oxigénhiányos károsodást szenvedett idegrendszer, és így az izmok is görcsös állapotúak, tehát túlműködnek, amit ha botox-szal részlegesen elgyengítünk, akkor a görcsös állapot lazul, ugyanakkor az izomműködés megmarad – magyarázta a szakember. A szépészeti beavatkozásoknál használt szer a hatásmechanizmusa alapján az ortopédiai ellátásban is hatékony lehet. Az április 29-én rendezett Semmelweis Egészség Napok 21 előadása közül három is foglalkozik mozgássérült gyermekek ellátásával. Az előadásokon, amelyek részletes programja itt tekinthető meg, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.