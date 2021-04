Lecserélnék a Hajógyári-sziget silány állapotban lévő hídjait

Újra összejöttek a Föld napján a Vészhelyzet című sorozat sztárjai.

2020 márciusának elején indult Seth Rudetsky és James Wesley YouTube-csatornája Stars in the House néven, amelyen eddig több száz hasznos életvezetési és egészségügyi tanácsokkal is mixelt zenés, beszélgetős online adás jelent meg. A naponta új műsorokat sugárzó csatorna talkshow-iba a sztárok otthonaikból jelentkeznek be, a nézők ugyanígy a saját foteljükből kérdezhetik őket, és egyben adományozhatnak is jótékony célokra. A műsor házgazdái az elmúlt, valamivel több mint egy év alatt 823 630 dollárt gyűjtöttek össze munka nélkül maradt színészek javára, és több mint 203 337 dollárt más jótékonysági szervezetek támogatására. Így történt ez a különleges Föld napi epizódban is, amelyben a Waterkeeper Alliance támogatására kérték a nézőiket. (A világ több pontján is jelen lévő non-profit civilszervezet legfőbb célja a tiszta, természetes vizek és az emberek tiszta vízhez való jogának védelme.) A Waterkeeper Alliance elnöke pedig nem más, mint Gloria Reuben, aki a Vészhelyzet (ER) című sorozatban Jeanie Boulet orvosi asszisztenst alakította. Az ő ötlete volt egy estére összehívni a sorozat egykori sztárjait, hogy együtt idézzék fel a chicagói megyei közkórházban töltött hétköznapjaikat, és felhívják a figyelmet arra is: nem csak a Föld napján, hanem egész évben mindannyiunknak tennünk kell a tiszta vizeink védelméért. Az április 22-én, New York-i idő szerint este nyolckor élőben sugárzott, Megérkeztek az orvosok! – címmel beharangozott beszélgetésre annyian fogadták el a színészek közül a meghívást, hogy időről időre újabb szereplők léptek be és köszöntek el a beszélgetésből. A kezdő nyolcasban Gloria Ruben mellett, CCH Pounder (Dr. Angela Hicks), Laura Innes (Dr. Kerry Weaver), Julianna Margulies (Carol Hathaway nővér), George Clooney (Dr. Doug Ross), Anthony Edwards (Dr. Mark Greene) és Noah Wyle (Dr. John Carter) idézték meg a múltat, mesélve arról, milyen érzés volt megélni azt, hogy éveken át azokban az országokban, ahol sugározták a sorozatot, ők orvosok voltak. Megannyi történet, megannyi életút, történetek a szerep szakmai és magánéletükre gyakorolt hatásairól. Clooney azon viccelődött, hogy az ő életét éppen most keseríti meg újra Ross doki. Egészen pontosan azok a „szörnyűségek”, amiket Dr. Doug Ross szerepében elkövetett. A kétszeres Oscar-díjas színész felesége, Amal Clooney ugyanis mostanában a sorozat ismétléseit nézi, és folyton azt kérdezgeti, hogy megállapodik-e végre harmadik évadban Hathaway nővérrel? Noah Wyle arra is emlékezett, hogy Clooney volt az, aki „lefektette, a professzionalizmus ABC-jét a csapatban, és ez lett a mérce, ami szerint működtünk.” George Clooney volt ugyanis az, aki mindenkit behívott a lakókocsijába, és elmondta: már hét sorozatban játszott, amelyek nem lettek sikeresek. Ő pedig rájött arra, hogy mit fognak másképp csinálni. Mindenki kedves lesz mindenkivel, és eltörlik a határokat a szereplők és a stáb között. Mindenki komolyan veszi a munkáját és másokat, önmagukat viszont nem veszik túl komolyan. A színészek pedig a próbát nem a szöveg tanulására pazarolják. „Ennek kellene lennie a szokásos működési elvnek mindenütt – folytatta Wyle –, mi akkor szigorúbbak voltunk egymással, mint bárki más, aki felettünk állt. És őszinték voltunk egymáshoz.” Pontosan ez az összetartozás, bizalom és őszinteség érezhető a mintegy kétórás beszélgetés minden percében. Akkor is, amikor a sorozat társadalomra gyakorolt hatásairól esik szó – mennyire fontos volt a társadalmi összefogás, egyenlőség hisz mind az ápolók, mind az orvosok lehettek fehérek vagy színes bőrűek, ahogyan nők és férfiak is. Vagy, hogy miként kerültek szóba a chicagói közkórház dolgozói közt a Clinton-kormány tervei, akik épp az egészségügyi reformba kezdtek 1994-ben, a sorozat indulásának évében. És természetesen arról is, hogy talán megint szükség lenne egy Vészhelyzet-szerű sorozatra, amely a világjárvány során felmerült egészségügyi kérdésekkel, és a járványkezelés sikerességével, de sikertelenségével is foglalkozna.ER reunion A Stars in the House YouTube-csatornája