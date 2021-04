Így enyhítenek más európai nemzetek a koronavírus okozta szigoron

Németországban könnyítéseket kapnak a gyógyultak és a beoltottak, Franciaországban zárt térben elhagyhatóvá válik a maszk, ha mindenki védett. Románia fővárosában a kijárási korlátozásokon lett enyhébbek.

Lazítják az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedésének lassítását szolgáló korlátozásokat Németországban a vírus által okozott betegség (Covid-19) elleni teljes védőoltással rendelkezők és a fertőzésen átesett emberek esetében

- jelentette be Angela Merkel kancellár hétfőn Berlinben az MTI szerint. A kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után elmondta, hogy a beoltottak az utolsó adag oltás utáni 15. naptól, valamint a fertőzésen a megelőző hat hónapban átesett emberek és a fertőzésen korábban átesett, de egy adag oltással már legalább két hete rendelkező emberek szabadon felkereshetik az aktuális járványügyi szabályok alapján működő üzleteket, vendéglátóhelyeket, sport, kulturális vagy egyéb intézményeket, amelyeket mindenki más csak a - hetente egyszer ingyenes - antigén gyorsteszt elvégzése után, friss negatív lelet felmutatásával látogathat. További könnyítés a beoltottaknak és gyógyultaknak, hogy külföldi útról hazatérve nem kell negatív tesztet felmutatni vagy karanténba vonulni, kivéve, ha a SARS-CoV-2 valamely fokozottan veszélyes új változata által sújtott területen jártak.

Angela Merkel ismertette, hogy a tervek szerint a második negyedévben 80 millió adag oltás érkezik az országba, köztük 50 millió a Pfizer/BioNTech-féle vakcinából. Ebből a készítményből igen megbízhatóan érkeznek a szállítmányok, ezért azzal lehet számolni, hogy legkésőbb júniusban befejezik a kiemelt csoportok beoltását az első adaggal és visszavonják az oltási kampányt szabályozó elsőbbségi sorrendet. Így legkésőbb júniusban mindenki előtt megnyílik a védőoltás megszerzésének lehetősége - mondta Angela Merkel, kiemelve: ez nem azt jelenti, hogy rögtön mindenkit be is oltanak, hanem azt, hogy bárki jelentkezhet oltási időpontért. Aláhúzta, hogy viszonylag kevesen rendelkeznek teljes oltással, és "nem lesz egyszerű" a közösségi immunitáshoz szükséges átoltottságig tartó átmeneti időszak. Az oltási kampány ugyan gyorsul, de még akkor is a fenyegetheti a túlterhelődés veszélye az egészségügyi ellátórendszert, ha elérik az 50 százalékos átoltottságot.



Mint mondta, hetekig tart még az "erőfeszítések" - a napokban bevezetett úgynevezett vészfékrendszerrel járó szigorú szabályok, köztük éjszakai kijárási korlátozások - időszaka, és egyelőre nem tudni, hogy mennyire lesz szabad az élet a nyári szabadságolások idején.

Rámutatott, hogy tavaly nyáron, amikor több hónap kényszerszünet után megnyithattak a szállodák, 2 és 5 között volt az úgynevezett hétnapi fertőzésgyakoriság - az előző hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma -, amely a legutóbbi adatok szerint 165 körül van. Az oltási kampány ugyan javít a helyzeten, így nem kell feltétlenül a tavalyi szintre szorítani a - legfontosabb járványügyi mutatóként számon tartott - hétnapi fertőzésgyakoriságot, de az biztos, hogy "ma még azt sem lehet megmondani, hogy mikor mérlegelhetjük a szállodák újranyitását".

Franciaországban még kell a maszk, de már vannak kivételek

A francia egészségügyi főhatóság szerint a koronavírus ellen beoltottak a zárt magánhelyeken elhagyhatják a maszk viselését, de a közösségi terekben nekik is hordaniuk kell továbbra is. Az egészségügyi hatóságok döntéseihez ajánlatokat megfogalmazó testület továbbra is óvatosságra int legfrissebb, hétfőn közzétett jelentésében az egészségbiztonsági előírásokat illetően, "a jelenlegi kedvezőtlen országos járványügyi helyzet és a kórházi túlterheltség, valamint amiatt, mert lehetetlen felmérni azt, hogy az oltás által már teljes védettséget élvező emberek milyen mértékben fertőznek meg másokat". A HAS véleménye szerint baráti vagy családi környezetben, zárt térben is mindenki leveheti a maszkot, amennyiben mindegyikük teljes védettséget élvez az oltás által, azzal a feltétellel, hogy más védőszabályokat, a kézfertőtlenítést, a távolságtartást, a szellőztetést és a hatfős korlátozást betartják. Ez az ajánlás nem érvényes abban az esetben, ha egyikük nem élvez teljes védettséget, illetve a kora vagy valamilyen betegsége miatt megvan annak a veszélye, hogy a fertőzés súlyos formája alakulhat ki nála.



Intenzív osztály egy francia kórházban. Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

A közösségi terekben, beleértve a nyitott kültereket is, a hatóság azt ajánlja, hogy minden egészségbiztonsági intézkedést, köztük a maszkviselést és az országon belüli mozgások korlátozását tartsa be mindenki, az oltási kampány előrehaladásától függően módosuló kormányzati döntéseknek megfelelően. A HAS szerint érdemes lenne a már beoltottak számára "pedagógiai kommunikációs kampányt" indítani annak megértetésére, hogy a védőintézkedések betartása számukra is fontos.

Romániában már nem olyan szigorúak a kijárási tilalmak

Bukarestben hétfőn 3,5 ezrelék alá csökkent az utóbbi két hétben újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések lakossághoz viszonyított aránya, így a román fővárosban immár hétvégén sem kezdődik az országosan érvényes korlátozásoknál korábban a kijárási tilalom, és nem zárnak korábban az üzletek.

A román kormány március végi határozata óta azokon a településeken, amelyeken magas a koronavírus-fertőzések terjedési üteme, péntektől vasárnapig 20 óra után már csak indokolt esetben szabad utcára lépni, az üzleteknek pedig 18 órakor be kell zárniuk. A járványügyi korlátozások szigorítása ellen napokig tüntetések voltak az érintett nagyvárosokban. Most a járvány terjedésének lassulása tette lehetővé a korlátozások lazítását. Az első olyan hétvége, amelyen Bukarest, Kolozsvár, Arad és több más település visszatérhet a 21 órás zárórához és a 22 órakor kezdődő kijárási tilalomhoz, az éppen az ortodox húsvét ünnepe lesz. A fertőzési adatoktól függetlenül a bukaresti kormány már korábban úgy rendelkezett, hogy május 2-ra virradó éjszaka országszerte feloldják a kijárási tilalmat, hogy az ortodox hívők felkereshessék templomaikat, és részt vehessenek a húsvéti szertartásokon. Ha addig három ezrelék alá csökken a fertőzési ráta, akkor Bukarestben is kinyithatnak a színházak, előadótermek és vendéglátóhelyek, egyelőre 30 százalékos kapacitással.

Romániában nemcsak a fővárosi, hanem a tengerparti vendéglátóhelyek is a húsvéti nyitásra készülnek. Utóbbiak számára annyi megkötést írt elő a kormány, hogy - a hegyvidéki üdülőtelepekhez hasonlóan - a tengerparti szállodák és panziók is befogadóképességük legfeljebb 70 százalékát kihasználva fogadhatnak szállóvendégeket. A Fekete-tenger romániai partszakaszán hagyományosan május elsején indul az idegenforgalmi szezon, ami idén egybeesik az ortodox húsvét négynapos hosszú hétvégéjével. Romániában az utóbbi egy hónapban kevesebb mint felére, a második hullám utáni, februári mélypontra esett vissza a hetente diagnosztizált új koronavírus-fertőzések száma és az utóbbi két hétben enyhülni kezdett a kórházakra nehezedő nyomás is.