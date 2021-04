Az Egyesült Államok diplomatáit is kivonja Afganisztánból

Északi szomszédunknál június végéig „minden érdeklődőt” beoltanának.

Szlovákiában csütörtöktől már a 16. életévüket betöltöttek is megkaphatják a koronavírus elleni védőoltást – jelentette be kedden Vladimír Lengvarsky egészségügyi miniszter a Markíza kereskedelmi televízióban. A TASR közszolgálati hírügynökség jelentése szerint Lengvarsky arról is beszélt, hogy május végéig közel egymillió adag újabb Pfizer/Biontech oltóanyag érkezésére számítanak, és június végéig minden, az oltás iránt érdeklődőt beoltanának. Orbán Viktor múlt pénteki szokásos interjújában jelentette be: már a 16-18 éves korosztály is beoltható Magyarországon a Pfizer vakcinával, így el is különítenek számukra annyit, amennyi lehetséges a mostani körülmények között. A csaknem öt és fél millió lakosú Szlovákiában a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint keddig a vakcina legalább első dózisával beoltottak száma 1 millió 35 ezer volt, közülük közel 436 ezren már a második adagot is megkapták. Több mint egy hónapja lassan, de folyamatosan javulnak a járványügyi adatok, csökken az újonnan kimutatott koronavírus-fertőzések száma, és hasonló trend figyelhető meg a kór miatt kórházban ápoltak, illetve a kórnak tulajdonított új halálesetek tekintetében is. Többhavi folyamatos szigorítás után a múlt héten kezdtek enyhíteni a járványügyi korlátozásokon. Először - a látogatók létszámára vonatkozó feltételek mellett - az üzletek és a szállodák nyithattak meg, majd ezen a héten az éttermek teraszai, illetve egyes régiókban az iskolákban is részben újraindulhatott a tantermi oktatás. A járványügyi adatok javulása ellenére a pozsonyi kormány hétfői, éjszakába nyúló ülése során ismét meghosszabbította a tavaly október elsején bevezetett vészhelyzet érvényességét. A csütörtöki hatállyal érvénybe lépő intézkedéssel immár ötödik alkalommal hosszabbították meg a vészhelyzetet Szlovákiában, igaz az eddigi 40 napos hosszabbítások után ezúttal csak 30 nappal.