Sorsukra hagyják az afgánokat

Kicsit más szelek fújnak arrafelé, mint idehaza.

Horvátországban nyolcadik hete nőtt az új koronavírussal fertőzöttek és a kórházban kezelt betegek száma - hangzott el a kormány szerdai ülésén a horvát sajtó közlése szerint.

Az MTI által idézett szemlében Vili Beros egészségügyi miniszter elmondta: a megbetegedések 94 százalékát a brit vírusmutáns okozza. A tárcavezető jelezte, hogy nőtt a lélegeztetőgépre szoruló betegek száma is. Az intenzív osztályok leterheltsége 70 százalékos - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kapacitásokat tovább tudják növelni. "A vírus ott terjed, ahol megengedjük neki" - mondta, arra kérve mindenkit, hogy továbbra is tartsák be a távolságtartás szabályait, viseljenek maszkot, és mossanak minél gyakrabban kezet.



A kabinet döntött az egyszeri támogatásokról is a nyugdíjasok számára. Négyezer kunáig (190 ezer forint) minden nyugdíjas úgynevezett Covid-pótlékot kap.

Azok számára, akiknek a nyugdíja nem éri el az 1500 kunát, 1200 kuna (56,7 ezer forint) támogatást nyújt a kormány. Az 1200-1500 kunával rendelkező nyugdíjasok 900 kuna (42,5 ezer forint), a 2000-3000 kunával rendelkezők 600 kuna (28,3 ezer forint), míg a 3000-4000 kunával rendelkezők 400 kuna (18,9 ezer forint) támogatásban részesülnek. Andrej Plenkovic horvát kormányfő kifejtette: összesen 850 ezer nyugdíjast érint a rendelet, és az egyszeri támogatások 600 millió kunát (28,3 milliárd forint) tesznek ki az állami költségvetésben. A kifizetések két héttel a horvátországi helyhatósági választások előtt történnek, melyeket május 16-ára tűzött ki a kormány csütörtöki ülésén. Az ellenzéki pártok ezért szavazatvásárlási szándékkal vádolták a kormányzó jobboldali Horvát Demokratikus Közösséget (HDZ), amely visszautasította ezt. Horvátországban az elmúlt napon 3099 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 297 973-at. Az elmúlt 24 órában 41-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19-betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 6399-re emelkedett. Kórházban 1955 beteget ápolnak, közülük 185-en vannak lélegeztetőgépen. Szlovéniában szerdára 1233-mal több mint 227 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon öt beteg hunyt el, s ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4135-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 622-en vannak kórházban, és 154-en intenzív osztályon.



A szlovén kormány szerdán vizsgálja felül a járványügyi intézkedéseket, és dönt meghosszabbításukról vagy enyhítésükről. Újabb enyhítések akkor léphetnek életbe, amikor heti bontásban ezer alá csökken az új fertőzöttek, valamint a kórházban kezelt betegek száma. Ez esetben a járvány narancssárga szakaszába lép Szlovénia, és újraindulhat a felsőoktatási intézményekben az oktatás, tíz főig engedélyezik az összejöveteleket, kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai és kerthelyiségei, valamint feloldják a lakhelyelhagyási tilalmat.