Lyukas fazékba önti a kormány a klímapénzeket

A fűtésváltás lakásszigetelés nélküli támogatása és a zug-hulladéktelepek szemléletváltás nélküli felszámolása csak lyukas vödörbe öntött közpénz - véli az Energiaklub.

Komoly hiányosságokat fedeztek fel a közel hatezermilliárdnyi vissza nem térítendő támogatással és hitellel kecsegtető uniós helyreállítási és ellenállóképességi eszköz hazai felhasználásának nemrég benyújtott , véglegesítés előtti kormánytervében hazai zöldszervezetek - derült ki az Energiaklub által szervezett minapi online egyeztetésen. Az uniós tagállamok április 30-ig küldik végleges csomagjaikat Brüsszelbe. Ezt a Bizottság két hónap alatt bírálja el, a végső döntést pedig további egy hónap alatt az Európai Tanács hozza meg. Az előadásokat ugyanakkor komoly bizonytalanság jellemezte, mivel Orbán Viktor és Ursula von der Leyen bizottsági elnök múlt pénteki találkozója óta nem tudni, a kormány a számunkra elkülönített 5800 milliárdos uniós forrásból csak a 2500 milliárdnyi vissza vissza nem térítendő forrásra tart igényt , vagy a 3300 milliárdos hitelre is. Jellemző közjátékként, amikor Pej Zsófia, az Energiaklub klímaprogramvezetője bemutatóját megelőzően az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium nézők között felfedezett képviselőjét véleményalkotásra kérte, a megszólított az esemény chatfalán udvariasan, a technikai feltételek hiányára hivatkozva elhárította a lehetőséget. Az Energiaklub szerint a program növekedési célja ellentétes az általuk támogatott fenntarthatósági-zöldítési elképzelésekkel – derült ki Pej Zsófia szavaiból. Ha a kormány ahhoz a téves előfeltevéshez köti a sikert, hogy az érintettek már ma elkötelezettek a környezetvédelem mellett, akkor a terv kudarcra ítélt - véli. Bár a zöldítés hangsúlyos elem, ellentmondásosnak látják és keveslik ezek helyreállítási és ellenállóképességi tervben (het) jelzett arányát. Annak érdekében, hogy ne kerülhessen pénz zöldcél-ellenes beruházáshoz, az összes elképzelés áttekintését javasolják. A kilencpontos kormányterv energia-fejezetéből Pej Zsófia főképp az erőteljes lakóépület-felújítási elképzeléseket hiányolja. A szigetelés nélküli fűtéskorszerűsítés olyan, mintha lyukas vödörbe öntenénk a pénzt – fogalmazott. Bár – főképp a helyi-megújulós termelés térnyerése miatt - támogatják a villamosenergia-rendszer rugalmasságának fokozását, hiányolják ennek tágabb, a közlekedést, a fűtést és a térségi szempontokat figyelembe vevő elemzését. (A kormányterv az összes cél közül messze legtöbbet, mintegy 1400 milliárdot „zöld közlekedésre” szán.) A szinte kizárólag napelemekre épülő megújulós fejlesztések nem növelik a villamosenergia-ellátás egyensúlyát – szögezte le, súlyos hibának minősítve, hogy az Orbán-kormány nem engedélyezi szélerőművek létesítését. Foghíjasnak tartják a „körforgásos gazdaságnak” nevezett hulladékkezelési terveket is. Szemléletváltás nélkül a most felszámolt illegális szeméthalmok újraképződnek, ami szintén a lyukas fazékba dobált közpénz esete – fogalmazott a civil szervezet programvezetője. Mintául a régi, paraszti gazdaságokra tekintenek, ahol nem keletkezett szemét. A szennyvízelvezetés helyett a helyi tisztítást, „zöldmezős” beruházások helyett pedig a lepusztult iparterületek újrahasznosítását részesítenék előnyben. A települések felzárkóztatásáról szóló fejezet kapcsán Pej Zsófia főképp az energiaszegénység felszámolását célzó, átfogó felméréseket és intézményeket hiányolta. Az elektromos fűtés erőltetése helyett inkább az épületek fogyasztáscsökkentését, valamint a helyi fűtőműveket, és közös fatárolókat célzó támogatásokat javasolnak. Mindezek tükrében kíváncsian várják a kormány végleges elképzeléseit.

250 milliárd napelemre és elektromos fűtésre

A hírek szerint a keretből a kormány 250 milliárd forintot szán magánlakások napelemes és elektromos fűtési rendszereinek támogatására – emlékeztetett Botár Alexa, a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) éghajlat- és energiaprogramvezetője. (A kormány illetékes államtitkára két hete még csak "több mint százmilliárdról" számolt be.) Az elképzelés így nem hatékony, pazarló – szögezte le. Az éghajlatvédelmi célok elérése érdekében az összeget inkább lakások mélyfelújítására kellene fordítani – vélekedett. Emlékeztetett a Magyar Energiahatékonysági Intézetnek az uniós célok elérése érdekében évi százezer hazai lakás mélyfelújítását szorgalmazó tanulmányára. Az MTVSZ nagy naperőmű-telepek túltámogatása helyett alulról szerveződő megújulóenergia-közösségeknek juttatna ötvenmilliárdot. Az egyetemfelújítások „elkenése” helyett e körben is inkább kevesebb, de alaposabb felújítást szorgalmaznak. A többiekhez hasonlóan felhánytorgatta a társadalmi egyeztetés hiányosságait, de a civilek a végrehajtás ellenőrzésében is helyet kérnek. A hozzászólók közül a Habitat for Humanity Magyarországot képviselő Vankó Lili szintén hiányolta a lakásfelújítás és az energiaszegénység felszámolásának összekötését. Szerinte a tervekből a „pénzeső” ellenére nagyon kevés lakás felújítása körvonalazódik. Lugosi Bea az Éghajlatvédelmi Szövetség részéről úgy vélte, a „körforgásos gazdasági” fejezet 10-15 éves megoldásokat sorol, „vérszegény”, a lerakók felszámolása és a csatornázás pedig nem ideillő. Lukács András, a Levegő Munkacsoport vezetője arra figyelmeztetett, hogy míg felmérések szerint a magyar állam évi 3 ezer milliárd forint külső támogatást nyújt a közlekedési ágazatnak, a hetben szereplő, valamivel több mint ezermilliárdos forrásból „soha nem lesz zöld közlekedés”.