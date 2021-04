Renzi egy platformon Salvinivel

A szlovák ex-miniszterelnök legutóbbi villámlátogatása kisebbfajta kormányválságot idézett elő hazájában, de ezúttal is igen sok furcsaság övezte a Szijjártó-Matovic találkozót.

Ha a magyar tanúsítvánnyal rendelkező laboratórium megerősíti azt, hogy a Szputnyik V biztonságos, Szlovákiában is megkezdődhet az oltás az orosz vakcinával – jelentette ki Eduard Heger szlovák kormányfő egy csütörtöki rádióműsorban. Elődje és egyben pártfőnöke, Igor Matovic, aki jelenleg miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter eközben újra Magyarországon tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Matovic legutóbbi magyarországi villámlátogatása kisebbfajta kormányválságot idézett elő Szlovákiában, mivel a négypárti koalíciós kormány tudta nélkül egyeztetett Budapesten az orosz vakcina ügyében Szijjártóval és Orbán Viktorral, úgy, hogy a megbeszélésekről kizárta a budapesti szlovák nagykövetséget. Ezúttal némiképp óvatosabban járt el, a budapesti szlovák nagykövet is részt vehetett a tárgyalásokon, bár ezúttal is igen sok furcsaság övezte a Szijjártó-Matovic találkozót. A Dennik N oknyomozó portál derítette ki szerdán, hogy Matovic újra Magyarországra látogat. Az ex-miniszterelnök útját azonban titok övezte, mivel nem hagyatta jóvá előzetesen a kormánnyal (habár erre utólag is van lehetősége). Még a helyszínt nem hozták nyilvánosságra, csak annyit, hogy egy határ közeli településen kerül sor a találkozóra és bár informálisan, de szó lesz a Szputnyik V vakcináról, amit Matovic kérésére egy budapesti laboratórium vizsgál be. A helyszín a magyarországi Gönyű lett, ahol bejelentették a két ország energetikai hálózatának összekapcsolását. Matovic a szlovák sajtónak nem cáfolta, hogy az orosz vakcináról is beszéltek Szijjártóval, de ennél többet nem árult el. Hozzátette, a szlovák egészségügyi minisztérium már rendelkezik a magyar laboratórium vizsgálatainak egyes eredményeivel. Ugyanakkor csütörtökön a cseh Állami Gyógyszerellenőrzési Intézet azt közölte, a rendelkezésre álló dokumentumok nem bizonyultak elegendőnek ahhoz, hogy a Szputnyik V vakcinát ténylegesen elbírálják.