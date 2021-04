Alkotmánybíróság: alaptörvényt sért a rabszolgatörvény egyik pontja

Az alkotmánybíróság július végéig adott határidőt a munka törvénykönyve módosítására.

A rabszolgatörvényként elhíresült 2018. évi CXVI. törvény két sarkalatos pontját érinti az Alkotmánybíróság mai döntése, amely két ellenzéki parlamenti képviselő, Szabó Tímea (Párbeszéd) és Gyöngyösi Márton (Jobbik) beadványa nyomán született meg – írta a 444 az Alkotmánybíróság (Ab) pénteken közzétett határozata alapján. A döntés lényege, hogy a kezdeményezők a munka törvénykönyve módosított részeinek megsemmisítését, alaptörvény-ellenességének kimondását szerették volna elérni. A 2018. év végi nagy tiltakozások , országos tüntetések ugyanis azért robbantak ki, mert a kormánypártok által elfogadot t új szabályok szerint a munkaidőkeretet 36 hónap átlagában kell figyelembe venni, és csak utána kell elszámolni a dolgozóval, ami akár évekig is elhúzható. Az Ab azonban nem semmisítette meg a kifogásolt szakaszokat, de megállapította, hogy a parlament nem alkotott olyan szabályokat, amelyek a kollektív szerződésben rögzített garanciális jellegű előírásokat, a törvényi előírásokhoz képest többletkedvezményeket érvényesít a munkavállalók számára akkor is, ha a munkáltató felmondja a kollektív szerződést. Egy másik pontban pedig a testület azt mondta ki, hogy akkor is egy évhez viszonyítva kell elszámolni a heti pihenőidőket, ha ennél hosszabb időre szól a kollektív munkaidőkeret-megállapodás. Ez lehet a gátja annak, hogy egy munkáltató a harminchat hónapos munkaidőkeret esetén három éven belül akár hónapokon keresztül is aránytalanul sok munkára kötelezze a dolgozókat.