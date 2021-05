Brutálisan nehéz puskázni az online nyelvvizsgán

A számítógép és az okostelefon kamerája egyaránt figyel.

A nyelvtanulás, illetve a -vizsgázás technikai megújulását is eredményezte a koronavírus-járvány. Mivel a tudásról otthonról is számot lehet adni, és ez a lehetőség valószínűleg a pandémia után is megmarad, az Index megkérdezte a Budapesti Műszaki Egyetem Nyelvvizsgaközpontját, hogyan zajlik a távvizsga. Egy online nyelvvizsga résztvevői nem együtt ülnek a tanteremben, hanem az otthonukban berendezett „vizsgahelyszínről” jelentkeznek be. Ehhez egy webkamerával felszerelt számítógépre és egy okostelefonra van szükségük. A webkamera szemből figyel, a mobilt pedig egy állványon úgy kell elhelyezni, hogy a kamera hátulról mutassa a vizsgázót, a számítógépének képernyőjét és a billentyűzetét is. A vizsgázónak még a számonkérés előtt fel kell töltenie a rendszerbe egy azonosításra alkalmas igazolványképet, egy szemből, valamint egy hátsó kamerával készített fényképet is. Ezeken kívül néhány idegen nyelvű sor begépelésével billentyűzethasználati mintázatot is kell adnia. A csalásokat úgy küszöböli ki a rendszer, hogy a vizsgakezdés előtt feltöltött képeket összehasonlítja a résztvevőről folyamatosan készülő állóképekkel, illetve az első és hátsó kamerás megfigyelőrendszeren keresztül is felügyeli a vizsgázót. Mivel az okostelefonon lévő mikrofont nem szabad kikapcsolni, a felügyelők, akik egyébként szintén lehetnek az otthonukban, a vizsgaszoba hangjait is hallják. A vizsga egy olyan, zárt alkalmazásban zajlik, amely megakadályozza, hogy bármilyen honlapot, internetes segédeszközt vagy alkalmazást igénybe vegyenek a résztvevők. Segítségként egy, a rendszerbe épített digitális szótárt használhatnak. A szóbeli vizsga is ilyen, kétkamerás ellenőrzés mellett zajlik, videokonferencia-rendszer használatával. Az egyetem eddigi tapasztalatai pozitívak, csalási kísérlet még nem történt. Mivel az online vizsga rendezésére szolgáló engedély nem csak a járványhelyzetre szól, a vizsgaközpontok eldönthetik, a jövőben milyen gyakorisággal szerveznek ilyen számonkéréseket.