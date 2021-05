Simonka György visszaszólt Lázárnak, "övön aluli" húzást emleget

Az országgyűlési képviselő szerint a volt miniszter nyilatkozatának egyik része még akár törvénytelen is lehet.

Emlékeztetett, az Alaptörvény szerint is mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, így őt is. Jelezte, utóbbit a tárgyalóteremben be fogja bizonyítani. Mint lapunk is megírta , Simonka György és 32 társa ellen a Központi Nyomozó Főügyészség bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt nyújtott be vádiratot, a Magyar Termés TÉSZ Kft. és Paprikakert TÉSZ Kft-nél feltárt szabálytalanságok miatt. A vád szerint összesen 1,4 milliárd forint kárt okoztak. Emellett azzal is gyanúsítják , hogy pénzzel próbálta rávenni az egyik őrizetbe vett gyanúsítottat, az ne tegyen rá terhelő vallomást. Továbbá megkísérelte elintézni, hogy az egyik tanú előre egyeztetett tartalmú vallomást tegyen kihallgatása során.