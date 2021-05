A Műszaki Egyetem lesz a modellváltás következő áldozata?

Az országos tisztifőorvos bejelentette: az oltóbuszokon fogják bevetni a Janssen vakcináját.

A járvány nem zajlott le, a koronavírus itt van köztünk, tegyük magunkat védetté -hangoztatta az országos tisztifőorvos.

Müller Cecília elmondta, kedden is érkezik 334 450 adag Pfizer-vakcina, aminek jelentős hányada második körös oltásra megy. Őket sms-ben értesítik, de jut belőle mások mellett az érettségin felügyelő tanároknak is. Jelezte, a Janssen vakcináját is bevetik, ezeket az oltóbuszokon fogják eloltani, mivel utóbbi készítmény egy adagos. A szennyvíz adatokról szólva elmondta, a csökkenés megállt és jelenleg stagnáló adatokat jegyeztek fel. Az oltási számok kedvezők, ám itt nem lehet megállni. Megismételte, ne válogassunk a vakcinák között, tegyük magunkat minél előbb védetté. Keddtől lehetséges a TAJ-szám nélküli Magyarországon tartózkodó külföldiek oltása. Reményét fejezte ki amiatt, hogy a 12 és 16 év közötti korosztálynak is elérhető lesz a Pfizer-oltása Ehhez azonban még szükséges az Európai Gyógyszerügynökség engedélye is. Egyúttal bejelentette azt is, hogy a gyerekek ismét magukkal vihetik saját játékukat az óvodába. Korábban ezeket tilos volt bevinni, ám most már

szabad az út a "nyunyókának", azonban mindenképpen megfelelően kell otthon tisztán tartani.

A tájékoztató elején az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője elmondta, a hétvégén 1966 olyan embert találtak az egyenruhások, akik nem viseltek maszkot. 668 ember sértette meg a kijárási tilalmat, emellett egy V. kerületi pincében és egy XIII. kerületi alagsorban tartott rendezvényre csaptak le a rendőrök. Ezeken a helyeken több pozitív kábítószer-teszt is született. Kérdésre válaszolva Müller Cecília nyomatékosította: senki se hezitáljon és vegye fel a második oltást is. Ugyanis nem véletlen, hogy amikor kezdődne a védelem csökkenése, akkor érkezik a második, megerősítő oltás. Éppen ezért mindenképpen szükséges ennek felvétele. Utóbbi alól csak a Janssen a kivétel, mert az egy adagos.