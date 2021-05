Se Trumppal, se nélküle

Az amerikai jobboldal nem tudja eldönteni, mi a fontosabb, a 2022-es revans vagy az amerikai demokrácia. A volt elnök mindkettőre halálos veszélyt jelent.

„A 2020-as elnökválasztást nem csalták el. Bárki, aki az ellenkezőjét állítja, A NAGY HAZUGSÁGOT terjeszti, hátat fordít a jogállamiságnak és mérgezi demokratikus rendszerünket” – a hétfői Twitter bejegyzés nem liberális politikustól származik. A szerző George W. Bush egykori alelnökének, Dick Cheney-nek lánya, Liz Cheney. A képviselőház republikánus frakciójának harmadik számú vezetője már eddig is a szélsőjobboldali populisták fő ellenségének számított, mivel nyíltan hangoztatja, hogy Donald Trumpnak többé nem szabadna szerepet játszania a közéletben.



Emiatt a bukott elnök hadat üzent és bejelentette, hogy jövőre ellenjelöltet állít Cheney-vel szemben a republikánus előválasztáson.

A republikánusok 2012-es elnökjelöltje, Mitt Romney szenátor sem úszta meg a Trump elmozdítására januárban leadott szavazatát. A párt hétvégi utahi konferenciáján a közönség egy része megpróbálta lehurrogni. „Nem érzitek kínosnak?” - kérdezte a veterán politikus a tömegre emelve pillantását. A jelenlévők szerint a mintegy kétezer résztvevőnek csak a kisebbsége fejezte ki hangosan a nemtetszését, de Trump ennek is örült: „Olyan szép látni, ahogy a RINO Mitt Romney-t lefújolják a pódiumról” – írta közleményben a volt elnök a „csak nevükben republikánusok” rövidítést használva, ami egyébként rinocéroszt is jelent. Ezek a friss esetek is mutatják az amerikai jobboldal dilemmáját: a konzervatív szavazók többségének szemében még mindig Trump a republikánusok vezetője, de a rutinos politikusok tudják, hogy a volt elnökkel nehezen tudják 2022-ben visszaszerezni a kongresszusi többséget. Ha a republikánus szavazóknak az a 10-20 százaléka, akiknek elegük van Trumpból, távol marad, vagy, ami még rosszabb, a demokrata párti jelöltekre adja a voksát, akkor elszáll a gyors revans esélye.



A vitának azonban a napi szempontokon túlmutató dimenziója is van. Trump megmutatta a nacionalista populizmus vonzerejét, azt, hogy akár győzni is lehet vele.

Ugyanakkor politikája halálos veszély az amerikai demokráciára – és vele az Egyesült Államok vezető szerepére a világban, ami idáig a republikánusok fő szempontja volt. Ha ezeket a célokat átengedik a liberális oldalnak, azzal újabb választói rétegeket veszíthetnek és hosszú távon reménytelen helyzetbe manőverezhetik magukat. Egyelőre nem tudnak mit kezdeni Trumppal, aki komolyan gondolja, hogy 2022-ben csak az általa jóváhagyott republikánus jelöltek indulhatnak majd a választáson.