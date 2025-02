Radikaly: Orbán Viktorban elszakadt valami

„Time to go” (Ideje lenne távozni) – üzeni az Európai Néppárt egy posztban a magyar miniszterelnöknek. A demokrata szívnek jólesik, hogy Orbán Viktor ennyire kihúzta a gyufát az Európai Unió vezető köreinél. De azért felmerül a kérdés, miért pont most, és eddig miért nem. Leginkább pedig az, miért fontos az ő stílusában bánni vele? Mi jön ezután? Plakátvagdalkozás, kölcsönös megalázások? A kemény fellépés nem kíván feltétlenül közönségességet. Vagy beköszöntött az európai, uniós politikában is a radikális hangütésű adok-kapok marketing kora? Milyen erőknek előnyös ez?