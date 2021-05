"Megjósolhatatlan, hogy rákerül-e az ideiglenes vészhelyzeti gyógyszerlistára a Sinopharm"

Az Egészségügyi Világszervezet vizsgálja, hogy a kínai Sinopharm vakcina ajánlható-e az ideiglenes vészhelyzeti gyógyszerlistára. Kökény Mihály, a WHO-konzultánsa, korábbi egészségügyi miniszter szerint a döntésben geopolitikai szempontok is közrejátszanak majd.

Általában véd a covid ellen, de a rendelkezésre álló adatok kevésé győzték meg arról az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tanácsadó testületét, hogy a kínai Sinopharm vakcina kellően hatásos az időseknél is. A szervezet azt vizsgálja, hogy ajánlható-e ez a vakcina az ideiglenes vészhelyzeti gyógyszerlistára. A WHO szakértői lényegében ugyanazokat az aggodalmakat fogalmazták meg, mint számos magyar szakember, amikor a Sinopharmot behozták Magyarországra. A hozzáférhető adatok alapján ők is arra jutottak: nincs kellő bizonyíték arra, hogy az időseknél és a krónikus betegeknél megfelelő védelmet nyújt a vírus ellen. Ez a megjegyzés azért lehet különösen érdekes Magyarországon, mert nálunk éppen a legidősebbeknek szánták, és nekik is adták belőle a legtöbbet. A 60 év felettieknek háromnegyede ezt az oltást kapta. Lapunk megkereste az operatív törzset, arra voltunk kíváncsiak, hogyan értékelik a WHO tanácsadók megállapításait, s utólag megszervezik-e Sinopharm oltást kapó 60 felettiek újraoltását. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs napi tájékoztatóján általánosságban annyit mondott: a hétvégére várják az oltóanyaggal kapcsolatos WHO-ajánlást. A Sinopharmé lehet az első keleti oltóanyag, amely felkerülhet a veszélyhelyzeti vakcinák listájára – mondta. A Népszava kérdéseire a WHO azt válaszolta: a tanácsadó csoport a múlt héten kezdte meg a Sinopharm értékelését arról, hogy felkerüljön-e a vészhelyzeti felhasználási listára. A másik kínai oltóanyag, a Sinovac hasonló végső értékelését ma kezdik.

Arra számítanak, hogy mindkét döntés a hét végéig meglesz, és ezeket a lehető leghamarabb nyilvánosságra hozzák

– írták. (Az Európai Gyógyszerügynökség tegnap jelentette be, hogy megkezdte a Sinovac-vakcina vizsgálatát.) – Megjósolhatatlan a nyilvánosságra került tanácsadói testületi vélemény alapján, hogy miként dönt WHO, rákerül-e az ideiglenes vészhelyzeti gyógyszerlistára a Sinopharm – mondta lapunknak Kökény Mihály, a WHO-konzultánsa, korábbi egészségügyi miniszter. Hozzátette: az ENSZ segélycsomagokba csak olyan gyógyszerek, vakcinák kerülhetnek be, amik szerepelnek ezen a listán. Megjegyezte, a mostani minősítés addig érvényes, amíg a WHO szerint tart ez a világjárvány. A várható döntéssel kapcsolatban megjegyezte: az is elképzelhető, hogy a döntésben a szakmai kétségek mellett geopolitikai szempontok is közrejátszanak majd.

A Sinopharmot már 45 országban mintegy 60 millió embernek adták be, főként fejlődő országokban. A másik oldalon ugyanakkor a fejlett államok éreztethetik rosszallásukat amiatt, hogy egy olyan oltóanyag kerül a segélycsomagokba, amit sem az amerikai, sem az európai gyógyszerhatóság nem minősített.

A közelmúltban engedélyezett covid-vakcinák tanulmányozása általában nem ér véget az alkalmazásuk megkezdésével. Magyarországon is indult ezek hatásosságát vizsgáló kutatás. Az orvosképzéssel is foglalkozó hazai egyetemeken zajló projektben a különböző covid-vakcinák – közöttük a Sinpharm – védőhatását és annak időtartamát is vizsgálják több ezer önkéntesen.



