„Munkáltatói intézkedés” Gulyás László ellen

A Szegedi Tudományegyetem az „értékrendjével összhangban” intézkedett a rasszista kijelentéseivel botrányt kavart professzor ügyében, de más konkrétumot nem közölt.

A Gulyás László egyetemi tanár ellen benyújtott hallgatói panaszok ügyében elrendelt tényfeltáró vizsgálat lezárult, a vizsgálat megállapításait mérlegelve és azokra alapozva a Szegedi Tudományegyetem rektora mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, a Szegedi Tudományegyetem értékrendjével összhangban, meghozta a szükséges munkáltatói intézkedést – tette közzé kedden este egyéb részletek említése nélkül az egyetem. Előzőleg a hvg.hu arról írt, hogy döntött a rektor, megválik a botrányos kijelentései miatt elhíresült Gulyás professzortól. A portálnak hivatalosan nem erősítették meg a hírt. Lapunk is kereste az egyetemet: nem kaptunk részletes felvilágosítást. Gulyás Lászlótól hiába kértünk visszahívást. A közelmúltban többször foglalkoztunk a témával. Eredetileg a Szeged.hu számolt be arról, hogy Gulyás László, a szegedi egyetem pedagógusképző karán tanító professzor, a Magyarságkutató Intézet tudományos tanácsadója – aki idén március 15-én állami kitüntetést vehetett át Áder János köztársasági elnöktől – egyik online előadásában rasszista, homofób és szexista szövegeket engedett meg magának . Az egyetem belső vizsgálatot indított, hangsúlyozva, hogy a professzornak tulajdonított kijelentések ellentétesek az intézmény értékrendjével. A rasszista szövegektől Áder János , majd Gulyás Gergely miniszter is elhatárolódott. Szél Bernadett független képviselő keddi közleményében hírül adta: a Fidesz tartózkodással megakadályozta, hogy a parlament napirendre vehesse javaslatát az állami kitüntetések visszavonhatóságáról. Az ellenzéki politikus Áder Jánoshoz fordul: kéri az államfőt, hogy „éljen a törvénykezdeményezés jogával, és nyújtsa be a javaslatomat”