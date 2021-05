Nem merült fel bűncselekmény az ethno-fitneszre költött közpénzekkel kapcsolatban

Cikkünk nyomán született egy feljelentés, amit most elutasítottak a hatóságok. Pedig elég sok furcsa körülmény derült ki.

A Népszava egy közérdekű adatigénylés formájában beletekinthetett azokba a pályázatokba, amelyek Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter egyedi döntése alapján kaptak támogatást tavaly decemberben, a járvány második hulláma idején. Eszerint egy kétoldalas pályázattal nyert egy egyesület 12 milliót a minisztertől az „ethno-fitnesz” kifejlesztésére. Cikkünk nyomán a DK országgyűlési képviselője, Vadai Ágnes írásbeli kérdéssel fordult a legfőbb ügyészhez, azt firtatva, hogy az írásunkban olvasható információk felvetik-e a költségvetési csalás gyanúját. Polt Péter szokás szerint nem válaszolt, hanem feljelentésként értékelte a kérdést és továbbította azt a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságához. Ennek eredménye érkezett meg most, mely szerint bűncselekmény gyanúja miatt elutasították a nyomozást. Mint a Népszavához eljutott határozatból kiderült, feljelentéskiegészítést rendeltek el a beadvány megérkezése után. Ez azt jelentette, hogy nyilvánosan elérhető adatbázisokból szereztek be információkat, illetve adatgyűjtés is zajlott. Megállapították, hogy az Élet Szolgálat Egyesületnek kiutaltak 12 millió forint állami támogatást, ám ezzel 2021. december 30-ig kell elszámolniuk és