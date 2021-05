Gulyás: Augusztusig mindenképp kellenek a védettségi igazolványok

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, összesen 23 milliárd forintos segítséget kaptak az önkormányzatok. Az elosztásnál a pénzügyi kondíciókat nézték, nem pártpolitikai alapon mérlegeltek.

Magyarország az Európai Unióban elsőként szerezte vissza a szabadságát, noha ez még nem teljes - közölte csütörtöki kormányinfó sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



Gulyás Gergely hangsúlyozta, augusztusig maradnak a korlátozások azok számára, akik nincsenek beoltva. Addig mindenképpen szükség van a védettségi igazolványokra bizonyos helyeken. Néhány napon belül képes beoltani azt a kormány, aki szeretne regisztrálni.

Az oltásokkal kapcsolatban elmondta, ezen a héten kevés Pfizer és Moderna-oltás lesz, de a jövő héttől átlagosan hetente 130-140 ezer vakcina fog rendelkezésre állni a Pfizerből és ehhez csatlakozhat 30-40 ezer Moderna. Hangsúlyozta, idehaza szigorú rendben vizsgálják az oltóanyagokat, mindenki engedélyezett hatékony vakcinához juthat. Hozzátette, nem lesz akadálya a külföldi utazásoknak a vakcina típusa. Büszkék arra, hogy nem vártak az uniós beszerzésre, mert így kétszer annyi embert lehetett beoltani. A költségvetés benyújtásáról szólva elmondta , az idei év végére érhetjük el azt a szintet, ahol a koronavírus-járvány előtt volt az ország. Szerinte a büdzsé dinamikus növekedést tesz lehetővé. Dicsérte a jövőt nem felélni kívánó magyar gazdaságpolitikát. Itt kiemelte az államadósság csökkentését , amit a következő időszakban is biztosítottnak lát. Gulyás Gergely szerint a gazdaság terén is hamar vissza tudunk térni a normalitáshoz, valamint a 2010 óta tartó növekedési időszakhoz. A szerdai kormányülésen döntöttek az önkormányzatok támogatásáról is. Összesen 23 milliárddal támogatták a helyhatóságokat. Nyomatékosította, semmilyen politikai motivációja nem volt az elosztásnak, pénzügyi szempontokat vettek figyelembe. Azt remélik, hogy ezzel a legnehezebb helyzetben lévő településeknek valós segítséget tudtak nyújtani. Az esetleges harmadik Sinopharm - oltással kapcsolatban azt mondta, nincs érdemi különbség a vakcinák között, mivel mindegyik esetében magas a védettség. Lehet tudományos vitát folytatni, melyik vakcinára nézve kedvezőbbek vagy kedvezőtlenebbek az adatok és milyen korcsoportban, de a lényeg a védettség - válaszolta az RTL Klub kérdésére. Hozzátette, meg kell nézni, hogy melyik médiumot ki birtokolja és ezt követően kitapintható, hogy üzleti érdekek vezérlik az egyes oltásokat érő kritikákat.

Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy van-e összefüggés a terasznyitás és a romló budapesti szennyvízadatok között azt válaszolta: ma már csökkenés van a koncentrációban, kis mértékű növekedés volt korábban a budai kerületekben, Debrecenben és Szolnokon. A fertőzöttség mértéke csökken. Hogy miért nem ismerik el azokat az oltásokat, amelyeket a magyarok külföldön vettek fel Gulyás azt válaszolta, nincs az elfogadásnak egységes rendje. Ahol van kétoldalú megállapodás, ott ez a probléma megoldódik. Gulyás szerint 5 millió fölött már nehezen fog menni az oltás. "Már nem is keleti-nyugati kérdésről lesz szó. Bízunk benne, hogy a 70 százalék, ami 5,6 millió felnőttet jelent, elérhető. Jelentős kormányzati médiakampány is van ezért." A lengyel elnök támogatja Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását. Gulyás elmondta, Magyarország is támogatja. "Oroszlánként harcoltunk a vízumliberalizációért, ám utána jött a nyelvtörvény, tehát blokkoljuk a folyamatot. Reméljük, gyorsan megoldódik a nyelvtörvény kapcsán kialakult vita a két ország között." Gulyás szerint májusban dönt a kormány a nyári táborok megtartásának lehetőségéről és annak feltételeiről. Gulyás elmondta, a világos oltási protokoll szerint a 19 éveseket bármivel lehet oltatni, 18 év alatt csak Pfizerrel. Arra a kérdésre, hogy elmaradhat-e a járvány miatt az ellenzéki előválasztás, Gulyás elmondta, nem lát ilyen veszélyt. "Reméljük, nem tűnik fel olyan mutáns, amely erősebb az oltásnál. Az előválasztás nem a mi ügyünk. Mi ezt adminisztratív eszközökkel korlátozni nem tudjuk, nem akarjuk." Lesz.e következménye annak, hogy Becsó Zsolt covidosan jelent meg a Parlamentben április 26-án? - hangzott el a kérdés. Gulyás szerint Becsó Zsolt 27-én délután vett részt tesztelésnek, a szavazás után, jóhiszeműen járt el. A teszt eredménye pedig csak később lett meg ennél is.