Az EU-s nagykövetek kimondták, hogy a békemissziójával Orbán Viktor ártott az egységnek

A téma a lengyel kormány javaslatára került napirendre. Bár egyetlen ország képviselője sem javasolta a magyar EU-elnökség megszüntetését vagy lerövidítését, az Európai Parlament liberális frakciójának vezetője szerint minden eszközt meg kell vizsgálni a soros magyar elnökség megállítására.