Előzőleg egy szolid 7000 százalékos túlzást sikerült megejtenie.
A téma a lengyel kormány javaslatára került napirendre. Bár egyetlen ország képviselője sem javasolta a magyar EU-elnökség megszüntetését vagy lerövidítését, az Európai Parlament liberális frakciójának vezetője szerint minden eszközt meg kell vizsgálni a soros magyar elnökség megállítására.
Keményen kivágta a biztosítékot a volt elnök, Jair Bolsonaro bújtatása. Halmai Miklós nagykövetet bekérették, a brazil szövetségi rendőrség pedig vizsgálatot indított az ügyben. Ez a volt elnök előzetes letartóztatásához vezethet.
Tovább fokozódik a feszültség a két ország között.
Hiába tett erre ígéretet a Belügyminisztérium még szeptemberben. A tárca nem is válaszolt az ezzel kapcsolatos újabb kérdésekre.
Lengyelország elnöke és kormányfője is elítélte a szégyenletesnek botrányosnak és politikailag motiváltnak tartott bírósági ítéletet. Varsóban bekérették a belarusz ügyvivőt.
Eddig még nem írták át.
Diplomatikus intők a szomszédból.
A francia elnök az amerikai külügyminiszterrel tárgyalt, előkészítendő a diplomáciai válság hónap végére tervezett megoldását.
Ahogy haladunk előre az időben, úgy válik egyre rejtelmesebbé a csehországi orosz kémsztori, a 2014-es vrbeticei robbantás ügye. Hirtelen Jan Hamácek, a szociáldemokrata párt elnöke került főszerepbe.
Hiába állítja az orosz képviselőház elnöke, a magyar parlament nem ajánlott együttműködést a Dumának az ukrajnai nemzeti kisebbségek jogainak védelmére. A magyar-ukrán diplomáciai háború nem csitul.
Erről a román külügyminiszter tájékoztatta Szijjártó Pétert: mindketten a békés rendezés fontosságáról beszéltek a botrányos körülmények között megrongált katonatemető ügyében.
A Miniszterelnökség szerint a Kárpátalja fejlesztéséért felelős biztos csak Ukrajna fejlődését segíti: az ukrán kabinet ebben nem hisz – annyira nem, hogy készek kitiltani területükről a munkával megbízott Grezsa Istvánt. Orbán tusnádfürdői beszéde óta mélypontra értek az országközi kapcsolatok.
Személyes találkozóban állapodott meg egymással pénteken telefonon Mevlüt Cavusoglu török és Sigmar Gabriel német külügyminiszter - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség diplomáciai forrásra hivatkozva. A szerdára tervezett találkozó célja a két ország között kialakult diplomáciai viszály rendezése.
Egyre feszültebb Malajzia és Észak-Korea viszonya amiatt, hogy egy hete a maláj főváros, Kuala Lumpur repülőterén végeztek minden bizonnyal észak-koreai titkosügynökök Kim Dzsong Un féltestvérével, Kim Dzsong Nammal.