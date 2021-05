Vallási bíróság elé idézik Köves Slomót

Megjelent a szlovák portálnak adott teljes miniszterelnöki interjú magyar nyelven. Ebben több olyan kérdést feltehettek az újságírók, amelyet magyar kollégáik évek óta nem tudtak megkérdezni a kormányfőtől.

"A szlovák közszolgálati tévét nem ismerem, de ismerem a német és a brit közszolgálati televíziót. Biztosan merem állítani, hogy a magyar közszolgálati televízió kevésbé kormánypárti, mint a német."

- mondta el Orbán Viktor a szlovák postoj.sk-nak adott interjújában, amely most már teljes terjedelmében olvasható magyar nyelven is. A miniszterelnököt - sok más téma mellett - faggatták a magyar médiahelyzetről is. Megjegyezte, nem olyan a magyar tévé mint Kádár János ideje alatt, mert akkor illegálisan kellett kinyomtatni a gondolatokat, majd azokat titokban kellett terjeszteni.

" Ha egy szlovák barátunk ma ellátogat Magyarországra, betér egy újságoshoz, és azt mondja, hogy kérem azokat az újságokat, amelyek gyalázzák Orbánt meg a kormányát, kap körülbelül nyolc újságot és folyóiratot" - érzékeltette, szerinte milyenek az arányok.

Úgy látja, a magyar politikában két irányzat van: az egyik a liberális, a másik pedig a konzervatív. "Ha megnézzük a kereskedelmi televíziókat, van egy liberális, és van egy konzervatív. Vagy nézzük meg a nagy online portálokat. Egy vagy kettő közülük konzervatív, és van hat a liberális oldalon. Ha az országos napilapokat nézzük, a legnagyobb liberális, a második legnagyobb pedig konzervatív. És ha a politikai hetilapokat nézzük, kettő konzervatív és négy liberális. Vagyis ha megnézzük a kereskedelmi médiát, ott semmilyen hegemóniát nem láthat, hanem pluralizmust" - fejtegette. Megjegyezte, amikor hatalomra került, a médiaarány egy volt a kilenc ellenében a liberális nézet javára, ami most fele-fele. Orbán hangsúlyozta, ezt nem ő változtatta meg, hanem arra kérte a keresztény-konzervatív üzletembereket, ne fogadják el a kilenc az egy ellenében fennálló helyzetet, hanem alapítsanak kereszténydemokrata-konzervatív médiaprojekteket. A miniszterelnök szerint ugyanis ez nem állami feladat. Kitért arra is, hogy a "közszolgálati" médiát újságírók csinálják, nekik ő nem tud és nem is akar utasítást adni. Ugyanakkor normális dolognak tartja, ha konzervatív kormány van, akkor a közszolgálati média is inkább ilyen beállítottságú. Felidézte, amikor Magyarországon liberális kormány volt, akkor a közszolgálati televízió inkább a liberális kormányzatot interpretálta, ráadásul úgy, hogy a konzervatív, keresztény gondolatoknak nem jutott hely a magánmédiában sem. Ugyanakkor ezt tartja a közszolgálati média természetének, így nem ezen van a hangsúly, hanem, hogy azon kívül van-e média.



A miniszterelnök itt elismerte, a "közszolgálati" televízió nézettsége töredéke a kereskedelmi televíziókénak, az online világról nem is beszélve.

Ugyanis ma már bárki lehet újságíró és tudósító, ha van okostelefonja és feltölti a híreit.



"Vagyis összességében a magyar médiahelyzet véleményem szerint fair" - sommázott a kormányfő.

Felmerült kérdésként a magyar újságírók kórházakból való kitiltása. "Ezt nálunk, Szlovákiában nem tudtuk elképzelni. Nem volt ez szájkosár az újságírókra, a kereskedelmiekre is?" - hangzott a kérdés. "Nem az újságíróknak adtuk utasításba, hanem a kórházaknak." - magyarázta Orbán. Jelezte, számos ország járt el hasonlóan. "Világosan meghatároztuk, hogy a védekezésért felelős személyek megadnak minden információt minden nap a sajtónak. De amíg a kórházakban járványhelyzet van, addig oda senki sem teheti be a lábát. Ha nem mehetnek oda a rokonok, miért mehetnének be az újságírók?"

Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, hogy mi történik akkor, ha veszít jövőre a választásokon, ám erre kitérő választ adott.

A kormányfő leszögezte, győzelemre készül, mivel "mi egy nagy párt vagyunk, amely mögött kultúra van, programok, víziók, és a magyarok többsége valami olyasmit érez és kíván, amit mi képviselünk. Az már más kérdés, hogy szerintük jól képviseljük-e őket." Hozzátette, felnőtt egy olyan politikusi nemzedék is alattuk, amelynek tagjai már nem a kommunizmusban jártak iskolába, széles látókörűek és kitanulták velük együtt a politikát. "Ha tehát a mi nemzedékünk egy nap úgy dönt, hogy többé nem jön be dolgozni, lesznek utódaink" - fogalmazott Orbán Viktor.