„No vakcina, no parti”, egy sör a teraszon – így buzdítják oltásra a fiatalokat az operatív törzs tagjai

A főpolgármesterről jelentetett meg portrécikket az Economist, melyben a városvezető a miniszterelnök testalkatát kritizálta. Később a közösségi oldalán kért bocsánatot érte.

Portrécikket jelentetett meg Karácsony Gergely főpolgármesterről az Economist. Ebben a politikust úgy mutatják be, mint az embert, aki leválthatja Orbán Viktort a jövő évi választásokon. A cikkben többek között végigveszik a legalapvetőbb különbségeket. Eszerint Orbán elsősorban a vidékre támaszkodik, totális kontroll alatt tartja a pártját. Ezzel szemben a főváros első embere hatpárti együttműködés eredményeként jutott hatalomra. A főpolgármester a portréban a legfőbb különbségként mégsem ezt emelte ki, hanem hogy Orbán alacsony és kövér, ő pedig magas és vékony. (A teljes cikk itt olvasható.) A portré megjelenése után Karácsony Gergely a közösségi oldalán azt írta, "fontos is, hasznos is, megtisztelő is olyan jelentős orgánumnak nyilatkozni, mint a világszerte befolyásos The Economist". Kifejtette, a lap újságírója a vele készített interjúban sok más mellett azt is végigvette, miben különböznek a miniszterelnökkel, s arra jutottak, hogy szinte semmiben nem hasonlítanak.

"Ám ekkor, az elvi, elkötelezettségbéli, stílusban megmutatkozó különbségek mellett tettem egy viccesnek szánt megjegyzést a testalkatunkból fakadó különbségekre is. Rossz vicc volt, nem kellett volna"

- írta Karácsony Gergely, hozzátéve: tudja, ilyennel nem viccelünk, ez nem lehet része a politikai vitáknak, mindenkinek kijár az alapvető tisztelet. "Sajnálom, hogy az a látszat keletkezhet most, mintha ezt nem tudnám, pedig nagyon is tudom, és ehhez tartom magam. Elnézést kérek mindazoktól, akik a rossz tréfámat sértőnek találják, igazuk van" - sajnálkozott. Végül kifejtette, a visszafogottság amúgy is indokolt, hiszen ő maga is egyre kevésbé sikeres küzdelmet folytat a vékonyság megőrzéséért.