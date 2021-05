Szijjártó már tudni véli, hogy megtartják az olimpiát

A Pfizer és a Moderna készítménye jött eddig szóba.

Az AstraZeneca-vakcinával kapcsolatban felmerült kockázatokról korábban lapunk is beszámolt. A lehetséges vérrögképződések miatt több ország is részben vagy egészben felfüggesztette a készítmény alkalmazását. Ugyanakkor az Európai Gyógyszerügynökség azt közölte , noha előfordulhat ilyen mellékhatás, ám sokkal jobban megéri még ennek tudatában is beoltatni magunkat ezzel a típussal. Egyébként a koronavírus szintén képes vérrögöket okozni a szervezetben.