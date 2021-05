Egyeztetni akar Karácsonnyal és Baranyi Krisztinával Palkovics László a Fudan Egyetemről

Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, hogy a magyar lakosság 44 százalékát már beoltották koronavírus ellen.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója azzal kezdte az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóját, hogy felolvasott néhány részletet gyógyult emberek köszönőleveleiből, majd emlékeztetett arra, hogy ma ünnepli 134. évfordulóját a szervezett életmentés. Alapfeladataikon felül a járvány csúcspontján mintegy 1500 Covid-fertőzöttnek, vagy fertőzésgyanús betegnek nyújtottak segítséget. 2015-höz képest mintegy 20 százalékkal nőtt az életmentési feladatuk. Közölte, hogy az oltásoknak köszönhetően ma már minimális a fertőzött dolgozó a mentősök között, a legrosszabb időszakban mintegy 2,5 százaléka volt az OMSZ dolgozóinak fertőzött. Felhívta a figyelmet arra, hogy a járványnak még nincsen vége. A mentők napja alkalmából pedig köszönetet mondott munkatársainak. Kiss Róbert alezredes ismertette a hétvégi rendőrségi adatokat. Eszerint hétvégén a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt 1496 emberrel szemben, míg a kijárási tilalom, illetve a közterületi szabályok megsértése miatt 363 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök. Pénteken hajnalban egy budapesti alagsorban 17 külföldi személlyel szemben intézkedtek, ahol egy francia állampolgár bulit szervezett. Egy születésnapi rendezvényen pedig nyolc személyt találtak egy VII. kerületi szórakozóhelyen szombat hajnalban, ellenük szabálysértési eljárás indult. Vasárnap hajnalban csendháborítás miatt intézkedtek, ott egy V. kerületi Airbnbn lakásban 31 fő tartózkodott, és egy szintén V. kerületi szórakozóhelyiségben 76 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom időszakában. Jelenleg 20967 ember van hatósági házi karanténban, hétvégén 3815 karantént rendeltek el. Müller Cecília országos tisztifőorvos azzal kezdte beszámolóját, hogy a beoltottak száma 4 305 775, közülük 2 503 575-en már a második oltást is megkapták. Hozzátette, hogy utóbbiak védettsége nagy valószínűséggel már teljes. Hangsúlyozta hogy egyetlen vakcina sem képes száz százalékos védettséget nyújtani, és előfordul olyan szervezet, amely nem kellőképpen reagál a védőoltásra. Őket szerinte a nyájimmunitás fogja majd megvédeni. Emlékeztetett arra, hogy a péntek éjfélig érvényesen regisztrált 16-18 évesek számára ma megnyílik az online időpontfoglaló, amelyről SMS értesítést is kap a több mint 84 ezer jogosult fiatal. Oltásuk csütörtök és jövő hét kedd között lesz Pfizer-vakcinával. Közölte, hogy a 18 év feletti regisztráltak továbbra is Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat tudnak jelenleg interneten foglalni. Kijelentette, hogy a járványügyi helyzet egyre kedvezőbb, a járványügyi adatokat ezt mutatják. A gyógyultak száma már háromszorosa az aktív fertőzötteknek, de még mindig vannak azonban fertőzöttek súlyos állapotban. A járványügyi adatokat ismertetve elmondta, hogy 677 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 792 386-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 91, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 693-ra emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 575 610, az aktív fertőzötteké pedig 188 083. Kórházban 3384 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 394-en vannak lélegeztetőgépen. Beszélt arról, hogy fontos a fiatalokat is beoltani, hogy visszakapják szabadságukat. Azt kérte a fiatalkorúaktól, hogy gondozójuk, szüleik töltsék ki a hozzájáruló nyilatkozatot az oltás előtt, azt aláírva vigyék magukkal az oltás időpontjára, személyi igazolványukkal és TAJ-kártyájukkal együtt. Kijelentette, hogy a lakosság beoltottsága Magyarországon elérte a 44 százalékot. A Janssen vakcinája is hatásosnak és biztonságosnak bizonyult, amelyet eddig oltóbuszokon használtak fel. Most 19 ezer adagot adnak ebből az oltóanyagból 1900 háziorvosi praxisnak. Emlékeztetett arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet múlt héttől javasolja a Sinopharm vakcináját is felvenni a használt oltóanyagok közé, azt a 18 év feletti korosztálynak ajánlják. Müller Cecília arról beszélt, hogy a WHO vizsgálata csak megerősítette azt a tevékenységet, amelyet a magyar szakemberek már korábban rögzítettek. Szerinte ez nem meglepetés, mert itthon kiváló szakemberek vannak, akik ezt a feladatot már korábban elvégezték, és így idejekorán el tudtuk kezdeni az oltásokat, immáron hat vakcinával. Beszámolója végén köszönetet mondott a mentősöknek, akik szavai szerint rengeteget segítettek a koronavírus elleni teszteléssel, amely valóban nem alapfeladatuk. Azt mondta, hogy pillanatok alatt bólintott kérésére az OMSZ főigazgatója és sok ezer bajtársa.Müller Cecília érdeklődésre elmondta, hogy továbbra is azt javasolják, hogy az AstraZeneca második adagját 12 héttel az elsőt követően adják be. Egy tanulmány szerint magasabb ellenanyagszintet mértek a kutatók, ha hosszabb idő telt el a két oltás között. Az alkalmazási irat viszont lehetővé teszi a 4-től 12 hétig terjedő intervallumot, ezért a második adagot hamarabb is be lehet adni. Ennek az a menete, hogy ott, ahol az illető megkapta első oltását, jelezni kell ezt az igényét, vagyis az oltópontok fogják össze ezeket. A krónikus beteg 16-18 évesek is regisztrálhatnak a koronavírus elleni oltásra, kifejezetten ajánlják is nekik. Most már a teljes korcsoportot oltják.