A külügyminiszter elmagyarázta, miért nem állt hazánk a Kínát elítélő uniós nyilatkozat mellé

A közös nyilatkozat a Hongkongban elkövetett jogsértéseket rótta volna fel Pekingnek.

"Az Európai Unió eddig nyolc alkalommal adott ki nyilatkozatot vagy határozatot Kína és Hongkong kapcsán. Szerintem egyik sem sikerült olyan jól, hogy a kilencediket is ki kéne adni" - közölte egy keddi sajtótájékoztatón a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Pétert annak kapcsán kérdezték, hogy hétfőn az uniós külügyminiszterek találkozóján a magyar kormány blokkolta, hogy közösen kiadjanak egy Kínát elítélő nyilatkozatot. Ebben a Hongkongban elkövetett jogsértéseket rótták volna fel Pekingnek. A vétó miatt Heiko Mass külügyminiszter kritizálta a magyar kabinetet. Utóbbival kapcsolatban Szijjártó azt mondta, tiszteletben tartja az álláspontját, ám nem ért vele egyet. A korábban kiadott uniós nyilatkozatokról pedig azt mondta, szerinte meg kell nézni, ezek indukáltak-e pozitív változást. Majd gyorsan meg is adta rá a választ, hogy nem. "Mi értelme van egy kilencedik nyilatkozatnak, miután nyolc nem sikerült?" - fogalmazott a miniszter. Hozzátette, a kérdés nem is került napirendre, mivel az előkészítő ülésen a magyar fél jelezte, nem fognak egy ilyet támogatni. Azt nem tudni, hogy a magyar kormány vétója összefüggésben van-e azzal, hogy egy több ezer milliárdos kínai hitellel szeretnék létrehozni a Fudan Egyetem budapesti kampuszát. A szinte csak Kínának jövedelmező beruházás részleteiről korábban lapunk is beszámolt, amelyről ide és i de kattintva olvashat bővebben.