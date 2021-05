Kórházi ágyán késelte meg ápolónőjét egy beteg asszony

A miskolci kórház dolgozója túlélte a támadást, de súlyos sérülést szenvedett.

Büntetőeljárást indult azzal a 69 éves asszonnyal szemben, aki csütörtökön egy miskolci kórházban megszúrta az ápolóját – írja a police.hu a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye alapján. A sértettet azonnal megműtötték, aki az elsődleges adatok szerint súlyos sérülést szenvedett. A Miskolci Rendőrkapitányság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást az ügyben. A gyanúsított orvosi kezelés, műtét miatt tartózkodott az egyik miskolci kórházban. Ápolónője 2021. május 13-án délután negyed három körül látta el betegágyában az asszonyt, aki – amikor elfordult tőle – egy késsel megszúrta. A kihallgatások és adatgyűjtések jelenleg is folyamatban vannak. Emlékezetes, hogy pontosan két hónappal ezelőtt, 2021. március 13-án a délutáni órákban a Honvédkórházban történt egy tragédiával végződött szurkálás. Abban az esetben a megalapozott gyanú szerint egy 37 éves kínai férfi először egy betegtársát fojtogatni kezdte, és többször mellkason ütötte, támadásával csak a sértett segítségért kiáltása miatt érkező ápolók láttán hagyott fel. Ezután a szomszéd kórteremben, sebészeti ollókkal súlyosan bántalmazott egy védekezésre képtelen állapotban, altatásban lévő nőt. A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett, azonban orvosi beavatkozás ellenére négy nap múlva meghalt. Amint arról a Népszava is beszámolt, az eredetileg „csak” védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsított férfival a BRFK életvédelmi nyomozói súlyosabb bűncselekmények megalapozott gyanúját is közölték. – A gyanúsított cselekménye közfeladatot ellátó személy sérelmére, több ember sérelmére, és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete, valamint súlyos testi sértés bűntett kísérlete megalapozott gyanújának megállapítására alkalmas – írták.