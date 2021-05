Baranyi Krisztina nyilvánosan tárgyalna a Fudanról, de a miniszternek ez nem tetszik

A tárcavezető hangsúlyozta, zárt ajtók mögött akarja fogadni Ferencváros első emberét.

Ezt a választ kapta a IX. kerület polgármestere a Fudan Egyetem létrehozásáért felelős minisztertől arra a felvetésre, hogy legyen publikus hétfői egyeztetésük. Mint lapunk is megírta , Palkovics László hétfőn egyeztet Baranyi Krisztinával a kínai egyetem leendő budapesti kampuszáról. Az ellenzéki politikus azért kérte a találkozó nyilvánossá tételét, mivel szerinte ellentmondásosak a kormányzati információk, ráadásul széleskörű érdeklődés bontakozott ki. "Érdemi, szakmai egyeztetésről beszélni úgy, hogy a meghívásunk óta törvényjavaslatot nyújtottak be annak érdekében, hogy a kerületnek és a Fővárosnak semmiféle befolyása se lehessen a beruházás megvalósulására - visszatetsző " - kommentálta a miniszter válaszát Facebook-oldalán Baranyi Krisztina. A Fudan Egyetemmel kapcsolatos vitákról korábban a Népszava is beszámolt, amelyről ide és ide kattintva olvashat bővebben.