Gyakoribbak az enyhe mellékhatások, ha keverik a vakcinákat

Arról értekezik a Nobel-díjas elméleti fizikus, hogy az állatok érzékelésének tanulmányozása vezethet-e új fizikai alapelvek felfedezéséhez.

Albert Einstein egy közelmúltban nyilvánosságra hozott levele a Nobel-díjas elméleti fizikus madarakkal, méhekkel és a fizika új alapelveivel kapcsolatos gondolatait mutatja be. A történelem egyik legnagyobb elméje arról értekezik az 1949-es keltezésű levélben, hogy az állatok érzékelésének tanulmányozása vezethet-e új fizikai alapelvek felfedezéséhez. A melbourne-i RMIT Egyetem kutatóinak szerdai közleménye szerint ez a mai napig fontos kérdés a fizikában, és egyre nagyobb számú kutatás foglalkozik az állatok, úgy mint a madarak és méhek tájékozódásával. Az eddig ismeretlen levelet a Nagy-Britanniában élő Judith Davys osztotta meg a kutatókkal. Einstein az asszony néhai férjének, Glyn Davys radarkutatónak küldte a levelet, aki a brit királyi haditengerészetnél szolgált a második világháborúban és egyebek között a hajók és repülők radarral való észlelésével foglalkozott. Az egyetem munkatársa, Adrian Dyer számos tanulmányt közölt már a méhekről és ő a vezető szerzője annak az új írásnak is, amely Einstein levelét mutatja be a Journal of Comparative Physiology A. című folyóiratban. A szakember szerint a levél Einstein azon elképzelését mutatja be, hogy az állatok tanulmányozása új felfedezésekhez vezethet. A dokumentum azt is bizonyítja, hogy Einstein találkozott a Nobel-díjas Karl von Frisch-sel, aki a méhek és egyéb állatok érzékelésének tanulmányozásával foglalkozott. 1949 áprilisában von Frisch bemutatta a háziméhek tájékozódásával kapcsolatos kutatási eredményeit, és előadásán Einstein is részt vett. Egy nappal később a két tudós priváttalálkozót szervezett. Noha ezt a találkozót nem dokumentálták, a közelmúltban előkerült levél bepillantást enged abba, hogy miről beszélgethettek egymással. „Elképzelhető, hogy a vándormadarak és a postagalambok viselkedésének tanulmányozása egy nap segíthet megérteni néhány olyan fizikai folyamatot, amelyet jelenleg még nem értünk” – írta Einstein a levélben.