Karácsony Gergelyt indítja a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltként

A celebritás nem vette át a vádiratot.

Nem tartották meg az előkészítő ülést Berki Krisztián büntetőfékezése ügyében . Az egykori Fradi-vezér ugyanis a tárgyalóteremben közölte, hogy nem tudta átvenni a vádiratot, és új védője is lesz, így nem tudott felkészülni a tárgyalásra – írja a Blikk . A lap arról is beszámolt, hogy Berki a bíróságon tudta meg, hogy a baleset sértettje polgárjogi igényt is benyújtott. A tárgyalás következő időpontja egyébként június 4-re van kitűzve. Berkinek jelenleg nincs vezetői engedélye, és a bíróságon közölte, hogy szeretné kérvényezni a jogosítvány. Ezt azzal indokolta, hogy felesége terhes, kislánya pedig több mint 50 kilométerre lakik tőle, nehezen megoldható, hogy iskolába vigye. Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője a 24.hu érdeklődésére megerősítette, hogy azért maradt el az előkészítő ülés, mert a vádlott nem vette át a vádiratot, és még nem telt el az a törvény által előírt idő, aminek el kell telnie a vádirat átvétele és az előkészítő ülés között. Hozzátette, hogy a bíró kézbesítette Berki Krisztiánnak a vádiratot és szóban meg is idézte a június 4-re kitűzött előkészítő ülésre. A celebritás még 2018-ban okozott balesetet, amikor büntetőfékezett egy busz előtt, a BKV-járat pedig belehajtott az autójába. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kér rá.