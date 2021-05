„ Amit legyártunk, azt azonnal szállítjuk”

A Pfizeren nem fog múlik, hogy az iskolai év kezdetére védettek legyenek akár a 12 évesek is – mondta Vereckei Péter, a vakcinagyártó hazai képviseletének ügyvezetője.

Megkapta már a harmadik oltását? Én még a második oltásomat is most fogom megkapni, úgyhogy a harmadiktól még nagyon-nagyon messze állok. Remélem, hogy hamarosan védett leszek. A cég alkalmazottai, vezetői nem kérhettek soron kívül vakcinát? Nem. Ez ugyanis egy etikai és morális kérdés. Mi nem álltunk a sorok elejére sehol sem. Szépen kivártuk azt, amikor ránk is sor került. A legfontosabb az volt, különösen akkor, amikor a termelési kapacitások még szűkebbek voltak, hogy tényleg a legveszélyezettebb célcsoportoknak jusson el minden egyes adag vakcina, elsősorban az egészségügyi szakembereknek, az időseknek, a kockázatnak leginkább kitetteknek. Mi volt az első gondolata, amikor meglátta a kormány vakcinatáblázatát? E szerint az itthon használt oltások közül a Pfizer a második legkevésbé hatékony, ráadásul az önök vakcinájánál volt a kormány szerint a legtöbb haláleset az immunizáció után. Erről a táblázatról azóta a szakma már mindent elmondott. Nem tudok mit hozzátenni, nem is kívánok. Megkeresték a kormányt? Kértek pontosítást, magyarázatot? Nem, nem kerestük meg. Rengeteg információ kering a vakcinákról világszerte. Eddig mintegy 450 millió adag vakcinát szállítottunk le, amiből több mint 260 milliót már be is adtak, ezekről az érintett országok megadták a számukra előírt adatokat a törzskönyvező hatóságoknak Azok szerint a vakcinák hatásossága és biztonságossági profilja megegyezik a 3-as fázisú klinikai vizsgálatokban tapasztaltakkal. Zajlik Magyarországon jelenleg is egy oltáshatékonysági vizsgálat. Ebben közreműködnek valamilyen módon? Semmilyen információnk nincs erről a vizsgálatról. Arról kapnak értesítést, ha a Pfizer-oltás után valamiféle szövődmény kialakul vagy akár meghal egy beteg? Mint említettem, az engedélyező hatóságok gyűjtik az oltással összefüggő, nem kívánatos események adatait, valamint a magyar gyógyszerhatóság felé létezik ilyen jelentési kötelezettség. Ezek az információk is eljutnak az Európai Gyógyszerügynökséghez, amely rendszeresen felülvizsgálja az oltások biztonságossági profilját. Eddig nem találtak különbséget a valós élet és a klinikai vizsgálatokban tapasztaltak között. Még most sincs mindenütt elég oltás. Ha már rég megvan a vakcina receptje, akkor miért nem lehetett mondjuk fél év alatt legyártani az összes szükséges adagot? Mi nincs elég? Alapanyag, gép, tudós? Ez egy vadonatúj technológia, az első hat hónapban a klinikai vizsgálatokkal párhuzamosan fejlesztettük a gyártást. Így tudtuk felgyorsítani annyira, hogy a második negyedévben már várhatóan 250 millió adagot fog az EU-nak szállítani a Pfizer. Idén összesen 2,5 milliárd adagot fogunk gyártani, míg az induláskor csupán 1,3 milliárdról volt szó. A sorozatos fejlesztésekkel elértük például, hogy a kezdeti 110 naphoz képest 60 nap alatt készül el a vakcina. De ehhez arra is szükség van, hogy a teljes beszállítói folyamat óraműpontossággal működjön. Minden gramm alapanyag, amit a beszállítóinktól megkapunk, azonnal megy a gyártásba. Amit legyártunk, azt azonnal szállítjuk, még néhány napos készleteink sincsenek. Körülbelül 280 összetevőt használunk a vakcinák gyártásához, amelyek 19 országból érkeznek a gyártóhelyeinkre. Ezek közt az üvegcsétől kezdve a kémiai összetevőkig, a hatóanyagig, a szárazjégig sok minden van, és azok külön-külön mind nagyon fontos hozzávalói a kész oltásnak. Hogy egy rém egyszerű példát említsek: ha nincs szárazjég, akkor nem tudjuk tovább szállítani a vakcinát az oltási pontokra. Egyelőre a fejlett országokba jutottak el az első nagy mennyiségek, jelenleg 116 országgal van szerződésünk. Hogyan gyártják ezt a vakcinát? Ez egy teljesen szintetikus és kontrollálható folyamat. Ennek az a nagy előnye, hogy nincs szükség hozzá élő organizmusokra. A vektorvakcináknál vagy akár az inaktivált vakcinák esetében óriási mennyiségben kell magukat a vírusokat előállítani. Itt ilyesmire nincs szükség, ezért tud a folyamat gyorsabb lenni, kontrollálhatóbb és nagyobb flexibilitást tesz lehetővé. Mennyire gyorsan tudnak alkalmazkodni a gyártásban a mutációkhoz? A jelenlegi vakcina alkalmas-e a már ismert változatokkal szembeni védelemre? Az indiai variánssal szembeni hatékonyság vizsgálata még tart, de vélhetően ez ellen is védelmet ad a vakcina. A széles körben elterjedt brit és a korábbi dél-afrikai variáns ellen is megfelelő mennyiségű antitest képződik. Ezt a texasi egyetemmel közösen vizsgálta a Pfizer. Az általunk használt gyártási platformnak az a legnagyobb előnye, hogy ha azonosítanak egy új mutánst, akkor nagyon gyorsan tudjuk hozzáigazítani a vakcinát. Nyilván, ha így változtatunk az oltóanyagon, akkor az engedélyeket újra meg kell szerezni, de az mindössze egy néhány hónapos folyamat. Volt márt szükség ilyen módosításra? Nem, ugyanazt az oltóanyagot gyártjuk, amit decemberben elkezdtünk adni az embereknek. Amerikában, Kanadában már elkezdték oltani a 12 éveseket is, Magyarországon vagy Európában mikor válik elérhetővé ez a lehetőség? A vizsgálati eredmények alapján látjuk, hogy 12-15 éves korosztályban nagyon jó immunválaszt adott a vakcina, még a 16-25 éves korosztályban tapasztaltnál is robusztusabbat. Múlt hét elején beadtuk az európai gyógyszerügyi hatóságnak is az engedélykérelmünket. Bízom benne, hogy heteken belül meglesz ez az engedély. És, ha így lesz, akkor akár már a nyáron itt is el lehet kezdeni a 12 évesek illetve az ennél idősebbek oltását is. Az ideális az lenne, ha az iskolaév kezdéséig ez a korosztály is védettséget szerezne. Ehhez mi a szükséges mennyiségeket biztosan tudjuk szállítani. Már zajlik a sokkal fiatalabbak vizsgálata, a hat hónapostól a 11 éves korosztályig. Ennek az év végén lehetnek meg az eredményei. Jelen tudása szerint, ha a már ismerteken kívül nem lesz újabb mutáció, akkor meddig hatásos vakcina? Erre mindenki szeretné tudni a választ. Most nagy biztonsággal annyit tudunk, hogy a hármas fázisú klinikai vizsgálatok résztvevőinek hat hónappal az oltás után is megfelelő a védettsége. Azt vállaltuk, hogy két évig követjük a klinikai vizsgálatban résztvevőket. Tehát ahogy halad előre az idő, úgy lesz egyre pontosabb adatunk. Felmerült, hogy a jövőben az évi rendes influenza-oltással lehetne egyesíteni a koronavírus elleni védekezést, önök látnak fantáziát egy ilyen „összeoltásban”? A mRNS technológia a Pfizer érdeklődését az influenzaoltás miatt keltette föl. Eredetileg abban az irányban kezdtük meg az együttműködésünket már 2018-ban a BioNTechhel, de ahogy előkerült a koronavírus, úgy módosítottuk a kutatási irányt. Hogy a kettő kombinációja lehetséges-e, ezt még nem tudom. A koronavírus elleni vakcinánál használt technológiának még milyen lehetőségei vannak? Még mennyi mindenre lesz alkalmazható akár a hagyományos fertőző vagy nem fertőző betegségek esetében? Az onkológiától kezdve bizonyos ritka betegségeken át az autoimmun betegségekig számos olyan terület van, ahol ez a technológia jelentheti a terápiát. Ahelyett, hogy olyan hatóanyagokat akarnánk előállítani amelyek vélhetően majd kezelik a betegséget, a saját szervezetünket segítjük hozzá, hogy hatékonyan elvégezze ezt a munkát. A koronavírus-elleni vakcina esetében az immunrendszerünket dolgoztatjuk. A közvélemény számára meglepetés volt, hogy egyszer csak megjelent egy ilyen technológia. Karikó Katalin és munkatársai több évtizedes munkájának, fantasztikus tudományos eredményeinek köszönhető, hogy ilyen rövid idő alatt kifejlesztettük ezt a vakcinát. Van már esetleg egy újabb molekulatervük is? Készül másfajta készítményük ugyanezzel a technológiával? Konkrétumokat nem tudok mondani. Az biztos, hogy a vállalat nagyban épít erre a technológiára és jelentős összegeket költ el további kutatásfejlesztésekre. Éppen a negyedéves riportunkban jelentette be a cég, hogy újabb 600 millió dollárral növeli meg a kutatásfejlesztésre költött összeget, idén így az már tízmilliárd dollárra rúg. Miután gyártóhelyek kellenek, fölmerült, hogy Magyarország bekapcsolódjon a gyártásba? Volt-e kezdeményezés a magyar kormány részéről ilyen együttműködésre? Pfizer felmérte a rendelkezésre álló potenciális partnerek körét ahhoz, hogy ezt a 2,5 milliárd adagot az idén le tudja gyártani. Ma úgy látjuk, hogy ez teljes. Több ország felvetette, hogy ideiglenesen függesszék fel a a COVID-19 elleni vakcinához fűződő szabadalmi jogokat, hogy minél gyorsabban, mind többen gyárthassák azokat. Önök támogatják ezt a kezdeményezést? Nem. Erről a vállalatnak itt nagyon világos és határozott álláspontja van. A legfontosabb az, hogy most minél gyorsabban, minél több emberhez jusson el a megfelelő mennyiségű vakcina. Ennek pedig az a feltétele, hogy a jelenlegi beszállítási kapacitások, az ellátási lánc semmilyen ok miatt ne törjön meg. Ezt most a szabadalmak feloldása nem támogatná.