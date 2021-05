Szinkronúszás: highlight kűrben bronzérmes a magyar válogatott

Semmi sem úgy történt az észak-amerikai profi jégkorongligában, ahogy szokott, és ez így lesz majd a rájátszásban is.

Rendhagyó alapszakasz után szokatlan befejezést hoz az észak-amerikai jégkorong-bajnokság koronavírus sújtotta 2020-21-es idénye: magyar idő szerint vasárnap hajnalban a Washington-Boston keleti rangadóval megkezdőik a rájátszás, ugyanakkor az északi – kanadai – csoportban még szerdáig nyüstölik egymást a klubok, hogy a Covid miatt elhalasztott mérkőzéseket pótolják, s letudják végre az amúgy is 82 helyett 56 meccsesre csonkított alapszakasz végét. Mely nemcsak a rövidebb szezon, hanem az erre az idényre kitalált lebonyolítás miatt is különlegesnek számított: a járványveszély csökkentése miatt a klubok csak saját csoportbeli riválisaikkal játszottak unos-untalan, ráadásul az eredeti besorolás is megváltozott, ugyanis a szigorú kanadai koronavírus-rendelkezések miatt a juharleveles egyleteket különvették, akik mindezidáig át sem lépték a déli határt, s ez így is marad a csoportdöntők végéig.



Az új lebonyolítás persze átrajzolta az erőviszonyokat, az északi és a keleti csoport mezőnye sokkal durvábbnak bizonyult a délinél és a nyugatinál, nem véletlen, hogy éppen utóbbiakból került ki az alapszakasz-, vagyis Elnök-kupa győztese, illetve a három legtöbb pontot szerző csapat.

Igaz, a ligaelsőnek befutó nyugati Coloradót – több rendes játékiős győzelmével előzte a Vegast – a normál lebonyolításnál is az esélyesek közé sorolták, cseppet sem mellékesen az Avalanche lőtte a legtöbb gólt, köszönhetően a kanadai táblázaton – ahol a gólokat és az asszisztokat összesítik – Top10-es Nathan MacKinnonnak és Mikko Rantanennek. A Stanley-kupa felé vezető úton azonban komoly akadályt jelenthet a denverieknek a Vegas, mely a legtöbb meccset nyerte az idényben – a Minnesota ellen kellene folytatnia szériáját –, de már az első körben a két évvel ezelőtti bajnok St. Louis sem lesz könnyű menet. Annál nagyobb meglepetést keltett délen a Carolina sikere, hiszen csoportjába került a két tavalyi nagydöntős, ám a címvédő Tampa láthatóan nem bírta el legjobbja, Nyikita Kucserov hiányát, aki csípőműtétje miatt kihagyta a teljes alapszakaszt – a playoffra viszont visszatérhet –, míg a Dallas erősen megsínylette a járványt, halasztott meccsek tömkelegével kezdte a szezont, s a rengeteg sérült miatt végül a rájátszásról is lemaradt. Bejutott viszont a sokáig a liga lúzerének tartott, ám mostanság mind egységesebbnek tűnő Florida – éppen a Tampával meccsel majd -, illetve, ha vért izzadva, de a Nashville is. A két durvább csoport közül a keletiben végül a végre sérülésmentes szezont maga mögött tudó, s így legszebb napjaira emlékeztető Sidney Crosby vezette Pittsburgh örülhetett, ám a Penguinsnek igencsak kemény dió lehet a playoffos csoportsiker: elsőként a betonvédelmet felvonultató New York Islanders vár rá, utána pedig a három évvel ezelőtti bajnok Washington és a mindig favorit Boston párharcának győztesét kellene legyűrnie. Noha a kanadaiak elhúzzák az alapszakasz végét, a nagy kérdések már eldőltek Északon, ahol az elmúlt években bivallyá erősített Toronto behúzta a csoportgyőzelmet. Ennek ellenére nem lehetnek nyugodtak a Maple Leafs szurkolói, hiszen ugyan az 51 mérkőzésen 41 találatot jegyző – s így gólkirály – Auston Matthews ihletett formában játszik, Torontóban hiába vélték az elmúlt években többször is elérhetőnek a Stanley-kupát, a gárda immár 54 éve, 1967 óta hiába ácsingózik utána.



Az első lépést az utolsó kanadai győztes – ez sem ma volt, 1993-ban -, amúgy rekordbajnok Montreal ellen teheti meg a Maple Leafs, melyre továbbjutása esetén a papírforma alapján a Winnipeg ellen készülő Edmonton várhat.