Az aranyérmet a francia Léon Marchand nyerte, Kós Hubert Kós Hubert 100-nál még elsőként fordult 53.32-vel.
A magyarok hét éremmel zárták a nyílt vízi úszóversenyeket a francia fővárosban zajló kontinensviadalon.
Szombaton további magyar sikereknek örülhettünk a belgrádi vizes Európa-bajnokságon.
Az európai rangsorban 15 magyar szerepel különböző számokban a legjobb tíz között, ami rengeteg döntős, akár érmes helyezést is előre vetít a kontinensviadalon.
A regnáló világbajnok, Rasovszky Kristóf kilencedik lett.
A magyar küldöttség öt arannyal, hét ezüsttel és három bronzzal zárt Rómában.
A 22 éves magyar sportoló önmaga második, a magyar küldöttség harmadik aranyát szerezte meg Rómában.
Jól teljesítenek sportolóink a kontinensviadalon, többüknek is szurkolhatunk ma este.
Úszóink továbbra is remekelnek a hazai rendezésű Európa-bajnokságon.
A magyarok hét éremnél tartanak a vizes Európa-bajnokságon
A 17 éves Mihályvári-Farkas Viktória pedig második lett.
A budapesti vizes Eb-n ez már a harmadik dobogós helyezésünk.
Először szereztek érmet szinkronúszásban világversenyen.
A negyedik helyen ért célba a címvédő Rasovszky Kristóf a nyíltvízi úszók budapesti Európa-bajnokságának 5 kilométeres versenyében.
Az úszók, szinkronúszók, nyíltvízi úszók és műugrók május 11-24-re tervezett versenyét augusztus 17. és 30. között rendeznék meg.
Budapest rendezi 2020-ban a vizes Európa-bajnokságot valamennyi szakágban - jelentette be Paolo Barelli, a kontinentális szövetség (LEN) elnöke szombaton a magyar fővárosban.
Két számban reménykedhetünk aranyban a londoni úszó Európa-bajnokság szombati napján. Kapás Boglárka 1500 méter gyorson, míg Cseh László 100 méter pillangón kvalifikálta magát első helyen a mai döntőbe.
Ötödik lett a 4x100 méteres magyar vegyes gyorsváltó a Londonban zajló vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek pénteki napján.
Szilágyi Liliána negyedik lett a 100 méter pillangó döntőjében a Londonban zajló vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek pénteki napján.
Cseh László a legjobb időt elérve jutott be a szombati döntőbe 100 méter pillangón a Londonban zajló vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek pénteki napján.
Fantasztikusan sikerült magyar szempontból a londoni úszó kontinensviadal negyedik napja. Hosszú Katinka 200 méter vegyesen, Kapás Boglárka 800 méter gyorson, Cseh László 200 méter pillangón, míg a Verrasztó Evelyn, Kapás Boglárka, Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna a női gyorsváltó tagjaként diadalmaskodott.
Aranyérmet nyert a Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn, Kapás Boglárka, Hosszú Katinka összeállítású női 4x200 méteres gyorsváltó a Londonban zajló vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek csütörtöki napján.
Bohus Richárd ezüstérmet nyert 50 méter háton a Londonban zajló vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek csütörtöki napján.
Hosszú Katinka ezüstérmet nyert 100 méter háton Londonban zajló vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek csütörtöki napján.
Cseh László arany-, Kenderesi Tamás pedig bronzérmet nyert 200 méter pillangón a Londonban zajló vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek csütörtöki napján.
Hosszú Katinka címét megvédve aranyérmet nyert 200 méter vegyesen a Londonban zajló vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek csütörtöki napján.
Kapás Boglárka aranyérmet nyert 800 méter gyorson a Londonban zajló vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek csütörtöki napján.
Ugyan a tegnapi napot érem nélkül zárta a magyar úszóválogatott a londoni kontinensviadalon, ám ma minden eddiginél több dobogós helyezésre számíthatunk. Hosszú Katinka két, míg Kapás Boglárka, Cseh László és Kenderesi Tamás egy-egy számban esélyes a medálra.
Ott folytatták úszóink a londoni Európa-bajnokságot, ahol hétfő este abbahagyták. Hosszú Katinka 400 méter vegyes után ezúttal 200 méter háton diadalmaskodott. Cseh László pedig 50 méter pillangón állhatott fel a dobogó második fokára, míg a Balog Gábor, Financsek Gábor, Verrasztó Evelyn, Jakabos Zsuzsanna összeállítású 4x100 méteres vegyes vegyesváltó harmadik lett.
Bronzérmes lett a Balog Gábor, Financsek Gábor, Verrasztó Evelyn, Jakabos Zsuzsanna összeállítású magyar 4x100 méteres vegyes vegyesváltó a londoni vizes Európa-bajnokság úszóversenyeinek keddi napján.