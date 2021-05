Nyíltvízi úszásban bronzérmes lett a magyar váltó a vizes Eb-n

A Rakuten elnöke egyenesen „öngyilkossági küldetésnek” nevezte a tokiói olimpia megrendezését.

Mind több japán vállalati vezető gondolja úgy, hogy törölni kellene a koronavírus-járvány miatt elhalasztott, a tervek szerint 2021. július 23-án kezdődő nyári olimpiát. Hiroshi Mikitan, a japán e-kereskedelmi óriás, a Rakuten elnöke a CNN Business-nek adott interjújában egyenesen „öngyilkossági küldetésnek” nevezte a tokiói olimpia megrendezését. Mikitani elmondta, hogy arról próbálta meggyőzni a kormányt, hogy törölje a tokiói játékokat, mert túl nagy a kockázata. Ezt arra alapozta, hogy a járvánnyal nem csak Japán küszködik kiemelten, de olyan nagy országok is, mint India és Brazília. A cégvezető szerint a biztonság érdekében lehetséges a játékok törlése. Masayoshi Son, a SoftBank vezérigazgatója csütörtökön a CNBC-nek úgy nyilatkozott, hogy „nagyon fél” az olimpiától, és nemcsak Japánért, hanem a többi országért is aggódik. Ugyancsak kifejezte aggodalmát Jun Nagata, a Toyota üzemeltetési tisztviselője. A világcég egyike a tokiói olimpia legmagasabb szintű szponzorainak, és az egészségügyi helyzet miatt nehéz döntésnek tartja, hogy a résztvevő országok ide küldjék a sportolóikat. Japán a közelmúltban harmadjára is meghosszabbította járvány miatt a távol-keleti szigetországban elrendelt rendkívüli állapotot. A CNN Business megjegyezte, a Covid-19 esetek növekedésével emberek százezrei írták alá az olimpia törlését kérő online petíciót, és ezen a héten Japán felső vezetői is aggályaiknak adtak hangot.) Arról a Népszava számolt be nemrég, hogy egy közvéleménykutatás szerint a japán lakosság 60 százaléka ellenzi a nyári játékok megrendezését. Egy újabb halasztás pedig az esemény végleges törlését jelentené, mert további csúsztatásra nincs lehetőség, hiszen jövőre már elkezdődnek a 2024-es párizsi olimpia selejtezői. A The New York Times internetes kiadása szerdán arról cikkezett, hogy minden addigi rekordot megdöntött a koronavírus-fertőzöttek száma Japánban, és a lakosságnak csupán a két százaléka kapott eddig oltást. Mindeközben az Egyesült Államok atlétikai csapata szerdán azt jelentette be, hogy a verseny körüli bizonytalanság miatt lemondták az olimpia előtti, már Japánban tartandó edzőtábort. Ugyanaznap viszont Mark Adams, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szóvivője a növekvő aggodalmak ellenére arról biztosította az újságírókat, hogy továbbra is tartanak a világjátékok előkészületei.