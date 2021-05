Szél Bernadett segédkönyvtáros lett a budakeszi könyvtárban

Egy beteghez egy órára egy látogató mehet be védettségi igazolvánnyal.

járványügyi és oltási adatok ismertetését követően, részletezte, hogy az általa vezetett Nemzeti Népegészségügyi Központban (NNK) „proaktívan követik és vizsgálják a vírus genetikai állományát, milyen típusok keringenek a lakosság körében”. „Még mindig nincs nálunk indiai variáns, mert éppen elég a nekünk a brit, amelyik a koronavírus-járvány harmadik hullámát okozta” – jegyezte meg a szakember. Szerinte ugyanakkor van egy rendkívül hatásos fegyverünk: a védőoltások felvétele, és ma már bárki foglalhat oltási időpontot rögvest azután, hogy regisztrált. A szerdán meghirdetett csaknem 200 ezernyi Pfizer-vakcinának a felét csütörtökön délig lefoglalták. AstraZenecából és Szputnyikból jelenleg nagyon korlátozott számban áll rendelkezésre oltóanyag, sőt utóbbi már nem is lesz a jövőben. „Pénteken érkezik további 64 800 Moderna, illetve 55 ezer AstraZeneca, de nem kell már sms-re várni, vakcinabőség van az oltópontokon és a háziorvosoknál is” – mondta büszkén Müller Cecília. Azt is hozzáfűzte, hogy tovább javul a helyzet a szociális otthonokban is, ahol az első hullámban csak hermetikus zárással tudták megvédeni a gondozottakat és az ápolókat. A tájékoztatón Gál Kristóf, az ORFK szóvivője ismertette a koronavírus-járvánnyal összefüggő rendőri intézkedések szerdai adatait. Ezek között hangzott el, hogy a maszkviselési szabályok megszegése miatt 379 esetben kellett az egyenruhásoknak intézkedni, míg 71 ember a kijárási tilalom idején nem tartotta be a rendelkezéseket, amelyekkel 48 hazánkon átutazónak is gondja akadt. Sikerült úrrá lennünk a harmadik hullámon – közölte Müller Cecília az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos bejelentette, a kedvező járványügyi adatoknak, illetve az oltásoknak köszönhetően a kórházainkban hétfőtől feloldják a látogatási tilalmat, kivéve azokon az osztályokon, ahol koronavírusos betegek vannak. Mint ismertette: a feloldás nem teljeskörű, hanem fokozatos. Ugyanis egy napon egy ember legfeljebb egy órára látogathatja meg hozzátartozóját, ismerősét, és további feltétel, hogy csak védettségi igazolvánnyal rendelkező mehet be az intézményekbe. Müller Cecília a csütörtök reggeliismertetését követően, részletezte, hogy az általa vezetett Nemzeti Népegészségügyi Központban (NNK) „proaktívan követik és vizsgálják a vírus genetikai állományát, milyen típusok keringenek a lakosság körében”. „Még mindig nincs nálunk indiai variáns, mert éppen elég a nekünk a brit, amelyik a koronavírus-járvány harmadik hullámát okozta” – jegyezte meg a szakember. Szerinte ugyanakkor van egy rendkívül hatásos fegyverünk: a védőoltások felvétele, és ma már bárki foglalhat oltási időpontot rögvest azután, hogy regisztrált. A szerdán meghirdetett csaknem 200 ezernyi Pfizer-vakcinának a felét csütörtökön délig lefoglalták. AstraZenecából és Szputnyikból jelenleg nagyon korlátozott számban áll rendelkezésre oltóanyag, sőt utóbbi már nem is lesz a jövőben. „Pénteken érkezik további 64 800 Moderna, illetve 55 ezer AstraZeneca, de nem kell már sms-re várni, vakcinabőség van az oltópontokon és a háziorvosoknál is” – mondta büszkén Müller Cecília. Azt is hozzáfűzte, hogy tovább javul a helyzet a szociális otthonokban is, ahol az első hullámban csak hermetikus zárással tudták megvédeni a gondozottakat és az ápolókat. A tájékoztatón Gál Kristóf, az ORFK szóvivője ismertette a koronavírus-járvánnyal összefüggő rendőri intézkedések szerdai adatait. Ezek között hangzott el, hogy a maszkviselési szabályok megszegése miatt 379 esetben kellett az egyenruhásoknak intézkedni, míg 71 ember a kijárási tilalom idején nem tartotta be a rendelkezéseket, amelyekkel 48 hazánkon átutazónak is gondja akadt.

„Még mindig nincs nálunk indiai variáns, mert éppen elég a nekünk a brit, amelyik a koronavírus-járvány harmadik hullámát okozta” – jegyezte meg a szakember.

Szerinte ugyanakkor van egy rendkívül hatásos fegyverünk: a védőoltások felvétele, és ma már bárki foglalhat oltási időpontot rögvest azután, hogy regisztrált. A szerdán meghirdetett csaknem 200 ezernyi Pfizer-vakcinának a felét csütörtökön délig lefoglalták, AstraZenecából és Szputnyikból jelenleg nagyon korlátozott számban áll rendelkezésre oltóanyag, sőt utóbbi már nem is lesz a jövőben.



„Pénteken érkezik további 64 800 Moderna, illetve 55 ezer AstraZeneca, de nem kell már sms-re várni, vakcinabőség van az oltópontokon és a háziorvosoknál is” – mondta büszkén Müller Cecília.

Azt is hozzáfűzte, hogy tovább javul a helyzet a szociális otthonokban is, ahol az első hullámban csak hermetikus zárással tudták megvédeni a gondozottakat és az ápolókat. A tájékoztatón Gál Kristóf, az ORFK szóvivője ismertette a koronavírus-járvánnyal összefüggő rendőri intézkedések szerdai adatait. Ezek között hangzott el, hogy a maszkviselési szabályok megszegése miatt 379 esetben kellett az egyenruhásoknak intézkedni, míg 71 ember a kijárási tilalom idején nem tartotta be a rendelkezéseket, amelyekkel 48 hazánkon átutazónak is gondja akadt.