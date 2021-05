Júniustól majdnem minden oltással lehet Spanyolországba utazni

Kétszerese, de akár háromszorosa is lehet a Covid-19-hez köthető halálesetek száma a hivatalos adatoknak az Egészségügyi Világszervezet bejelentése szerint.

Világszerte jelentősen alábecsülték a koronavírus halálos áldozatainak a számát – derül ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteki bejelentéséből, amely szerint a Covid-19-cel közvetlenül vagy közvetve összefüggő halálesetek valódi száma akár 6-8 millió is lehet. A világszervezet korábban azt közölte, hogy a pandémia mindezidáig körülbelül 3,4 millió halálos áldozatot követelt, Samira Asma, a WHO adatelemző irodájának igazgatóhelyettese azonban virtuális sajtótájékoztatóján leszögezte:

óvatos becslések szerint is a valódi szám legalább 6-8 millióra tehető.

Munkatársa, William Msemburi hozzátette, hogy ebbe a nem regisztrált halálesetek mellett beleszámították azokat is, akiknek a halálát nem közvetlenül a Covid-19 okozta, hanem például a kórházi ágyak hiánya. Közben a GAVI Vakcinaszövetség előzetes szerződést írt alá a Johnson and Johnson gyógyszergyártóval 200 millió vakcinára, amelyet az oltások méltányos elosztására a WHO és a GAVI által létrehozott Covax-program keretében fognak szétosztani. A cég egykomponensű oltóanyaga különösen a kevésbé fejlett infrastruktúrával rendelkező országok számára lehet hasznos – szögezte le a közleményben Seth Berkley, a GAVI vezérigazgatója. Hozzátette, hogy reményeik szerint ez a mennyiség már idén a program rendelkezésére fog állni. A vakcinák méltányos elosztására irányuló kezdeményezés keretében 2021 végéig 2 milliárdnyi oltóanyagdózist szeretnének biztosítani a kis és közepes jövedelmű országok számára.