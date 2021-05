Románia zöld jelzést adott a beutazó magyar állampolgároknak

Mindenki győzelmet hirdetett a péntek hajnalban életbe lépett tűzszünet kapcsán, de még kétséges, hogy mire lesz elég az Egyiptom által közvetített fegyvernyugvás.

Péntek este még tartott a 11 napos háborút lezáró, hajnali 2 órakor kezdődött tűzszünet, és ez már önmagában is eredmény. Izrael véget vetett a Falak őrzője hadműveletnek, miután a Gázát uraló Hamász is elfogadta az Egyiptom által közvetített tűzszüneti javaslatot. Gázában örömünnep tört ki az utcákon, de a palesztin győzelmet éltették Kelet-Jeruzsálemben és több ciszjordániai településen is. A menetek résztvevői a „palesztin ellenállás diadalaként” ünnepelték a tűzszünetet, a Hamász rejtekhelyekről előmerészkedő, életben maradt vezetői pedig a palesztin népnek ajánlották a "sikert". Az izraeli politikusok is győzelemről beszélnek. Sajtótájékoztatóján Benjamin Netanjahu miniszterelnök úgy fogalmazott, Izrael elérte célját Gázában, ami nem egyéb, mint az ország biztonságának garantálása, és olyan csapást mért a Hamászra, amire a terrorszervezet nem számított. A szárazföldi hadműveletre azért nem került sor, mert arra már nem volt szükség. „Ha úgy ítéltem volna, hogy szükséges, akkor parancsba adtam volna” - idézte a miniszterelnököt a Times of Israel. Washington és Brüsszel, Joe Biden amerikai elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Josep Borell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője egyaránt üdvözölték a fegyvernyugvást és reményüket fejezték ki, amint Biden fogalmazott, hogy a fegyvernyugvás „ismét reális lehetőséget nyújt a béketárgyalások újrafelvételére”. Egyiptom a továbbiakban sem vonul ki a folyamatból, közvetítői megpróbálnak majd egyezségre jutni a Hamásszal, rávenni a terrorcsoportot a fegyvernyugvás hosszú távú tiszteletben tartására, de a béketárgyalások újrakezdéséig még igen hosszú és rögös az út. Már csak azért is, mert az elmúlt két évben Izraelben négy választást rendeztek, nincs stabil kormány, a politikai pártok önmaguk pozicionálásával vannak elfoglalva, nem pedig a béketárgyalások előkészítésével . De ha az izraeli oldalon lenne is reális tárgyalási szándék, a palesztin térfélen végképp nincs legitim partner. A Mahmud Abbász vezette Palesztin Hatóság fő ereje, a Fatah ezzel a háborúval végképp perifériára szorult, amint maga az elnök is, ők már aligha képviselik a palesztin népet. A Hamász bármilyen palesztin választást megnyerne, ha másfél évtized után megrendeznék azokat, ám a szervezetet nemcsak Izrael, hanem az EU és az egyesült Államok is terrorcsoportként tartja számon, akikkel nem folytatnak béketárgyalásokat.