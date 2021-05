Idén sem lesz Tusványos

A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, de PCR tesztet is sokan rendelnek, főleg közvetlenül az utazás előtt.

Megrohamozták a magánlaborokat az emberek. Van, ahol éjjel, vagy hétvégén is dolgoznak, hogy meglegyenek az eredmények – számolt be róla az RTL Híradó. A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, de PCR tesztet is sokan rendelnek, főleg közvetlenül az utazás előtt. Az országokba ugyanis különbözőek a belépési szabályok, és van, ahol nem elég a védettségi kártya az utazáshoz, hanem 48 óránál nem régebbi, negatív PCR-tesztre van szükség. Az egyik labor nyárra bővítéssel készül, mivel állításuk szerint már most is „120 százalékon” működnek. Tesztet a kórházi laborokban is lehet kérni, de ha utazáshoz, és nem Covid-gyanú miatt van rá szükség, akkor a magánlaborokhoz hasonlóan ki kell azt fizetni. Ráadásul számolni kell azzal, hogy többet kell rá várni, mint egy magánlaborban. Késmárky András háziorvos ezt azzal magyarázta, hogy a kórházi laborok valamilyen szinten még mindig túlterheltek.