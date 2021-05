Felrobbant autójával egy vállalkozó Aradon

A kétpárti testületnek december 31-ig jelentést kellett volna tennie, amely nemcsak a január 6-i zavargások elemzéséről szólt volna, hanem ajánlásokat is tartalmazott volna a hasonló jövőbeni események megelőzésére.

Republikánus párti szenátorok megakadályozták pénteken a Capitolium elleni január 6-i támadás körülményeit kivizsgálni hivatott kétpárti bizottság felállításáról szóló törvénytervezet elfogadását az amerikai kongresszusban. A tervezetről szóló szavazáson a száztagú szenátusban – amelyben teljesen kiegyenlítettek az erőviszonyok – 54-en szavaztak a vizsgálóbizottság felállítása mellett, 35-en pedig – mind republikánusok – ellene. Hat republikánus szenátor - Mitt Romney (Utah), Ben Sasse (Nebraska), Lisa Murkowski (Alaszka), Susan Collins (Maine), Bill Cassidy (Louisiana) és Rob Portman (Ohio) – a demokratákkal együtt szavazott. Közülük Portman kivételével korábban mindenki megszavazta a Donald Trump volt amerikai elnök ellen indított alkotmányos felelősségrevonási eljárás (impeachement) megindítását is. Kilenc republikánus és két demokrata szenátor nem volt jelen. A törvénytervezet elfogadásához 60 támogató voksra lett volna szükség. 2021. január 6-án Donald Trump leköszönő amerikai elnök nagygyűlését követően hívei megrohamozták az amerikai törvényhozás épületét, ahol a szenátus éppen a novemberi elnökválasztás eredményét készült hitelesíteni. A támadásban öten életüket vesztették, köztük egy rendőr. A demokrata többségű képviselőház – a nagygyűlésen elmondott, gyújtó hatásúnak ítélt beszéde miatt – lázadás szításának vádjával alkotmányos felelősségrevonási eljárást indított Trump ellen, akit azonban a szenátus felmentett. A törvénytervezetet a bizottságról a demokraták kezdeményezték, de kétpártinak szánták, és az általuk uralt képviselőház alig több mint egy héttel ezelőtt 252 igen és 175 nem szavazattal fogadta el azt, 35 republikánus képviselő igen voksával. A megállapodás szerint a bizottságnak egyenlő számú – öt-öt – demokrata és republikánus tagja lett volna, olyanok, akik jártasak a rendvédelemben, illetve a nemzetbiztonsági ügyekben. A testületnek december 31-ig jelentést kellett volna tennie, amely nemcsak a január 6-i zavargások elemzéséről szólt volna, hanem ajánlásokat is tartalmazott volna a hasonló jövőbeni események megelőzésére. Mitch McConnell, a szenátusi republikánusok vezetője még csütörtökön felszólította kollégáit, hogy ne támogassák a javaslatot.

Kiemelte, hogy több kongresszusi bizottsági és egy bűnügyi vizsgálat zajlik már a januári 6-i eseményekkel kapcsolatban, és már több mint 440 embert letartóztattak. – A demokraták azt szeretnék, ha folyamatosan perelni tudnák a volt elnököt – tette hozzá. Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője közleményében bírálta republikánus kollégáit. Szerinte megfelelő időben újra szavazni fognak egy kétpárti bizottság létrehozásáról.

Trump már kezdetben a tervezet elutasítására szólította fel a republikánusokat, és figyelmeztette őket, hogy következményei lesznek annak, ha valaki közülük támogatja azt. Joe Biden amerikai elnök csütörtökön jelezte, hogy támogatja a testület létrehozását. Azt mondta: nem tudja elképzelni, hogy a republikánusok miért utasítanák el a jogszabálytervezetet. Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház szóvivőhelyettese pénteken azt mondta: „azok a republikánus szenátorok, akik a független vizsgálóbizottság felállítása ellen szavaztak, nem tartották be az alkotmány támogatására és védelmére tett esküjüket”. Jean-Pierre szerint Biden elnök egyértelműen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy a január 6-i szégyenletes eseményeket függetlenül és teljes körűen ki kell vizsgálni, és továbbra is elkötelezett emellett. A szóvivőhelyettes hozzátette: a Fehér Ház ezután is együttműködik a kongresszussal, hogy megtalálják a módját ennek. Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egyébként belföldi terrorcselekménynek minősítette a Capitolium elleni, január 6-ai támadást. Christopher Wray, az FBI igazgatója ezt azzal indokolta, hogy az ostrom bűnözői magatartás volt.