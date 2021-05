Kai Havertz 15 éve erre várt

A Chelsea 1-0-s győzelmet aratott a Manchester City ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája portói döntőjében, így 2012 után másodszor diadalmaskodott a legrangosabb európai kupasorozatban.

Nem túlságosan eseménydús, taktikai csatát hozott a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati fináléja, ahol a Chelsea 1-0-s győzelmet aratott. Az első negyedórában Timo Werner puskázott el több lehetőséget, majd a 42. percben egy kontra végén Kai Havertz szerezte meg az összecsapás egyetlen találatát. A második félidőben a Manchester City mezőnyfölényt alakított ki, de alig-alig adódott helyzet a csapatok előtt, a Chelsea szervezett védekezésével csírájában fojtotta el a papíron esélyesebbnek tartott rivális akcióit.

„Hihetetlen érzés, most végre ünnepelhetünk – jelentette ki a győztes találatot jegyző Havertz. – Sokat vártam az első BL-gólomra, de sikerült. Tizenöt éven keresztül dolgoztam ezért, elképesztően boldog vagyok” – folytatta.

„Nagyszerű teljesítmény volt eljutni a döntőbe és még nagyobb eredmény, hogy meg is nyertük” – nyilatkozta Thomas Tuchel, a Chelsea trénere, aki többek között Lőw Zsolt másodedzővel január vége óta irányítja a londoni alakulatot. – Tisztában voltunk vele, hogy nagyon magas színvonalú teljesítmény és erős csapategység kell ahhoz, hogy esélyünk legyen a győzelemre. Elérkeztünk egy szintre, és ha majd vége lesz az ünnepléseknek, illetve megemésztettük azt, ami velünk történt, elérkezik a pillanat, hogy tovább növekedjünk, kihasználva a mostani helyzetet, még jobbak legyünk” – tekintett máris előre Tuchel. Hozzátette: ő maga éhes a további sikerekre és egy olyan ambiciózus klubnál dolgozik, amely teljes mértékben támogatja a labdarúgásról alkotott elképzeléseit. A mérkőzés után az M4 Sportnak sikerült megszólaltatnia Lőw Zsoltot. „Egy kicsit passzívan kezdtünk, rengeteget passzoltunk visszafelé és keresztbe, nem igazán találtuk még a kaput a Manchester City letámadásánál, de a gólunk abszolút begyakorolt figura, egy szenzációsan végig vitt akció volt. Megérdemelt volt a vezetésünk, nyilvánvalóan utána már jött a City, és kellett, hogy jöjjön, nyomás alá helyezett bennünket. Nehéz volt kiszabadulni ebből, volt egy-két kontralehetőségünk, de azt gondolom, hogy az 1-0-val megérdemelten nyertünk” – értékelte a látottakat. „Elképesztő az út, amin végigmentünk, nagyon gyorsan történt minden. Ez volt a harmincadik mérkőzésünk, amit játszottunk ez alatt a négy hónap alatt. Nagyon boldogok voltunk, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk. Biztosak voltunk benne, hogy jó helyen járunk és jó klubhoz jöttünk. De a családot ott kellett hagyni, a Covid-helyzet miatt nagyon nehéz volt a kapcsolattartás” – összegezte az elmúlt hónapokat a magyar szakember, akit arról is kérdezték, eljött-e az idő arra, hogy vezetőedzőként kipróbálja magát. „Nagyon nehéz döntés ez, hiszen Tuchel oldalán egyre magasabbra, egyre feljebb jutunk. A Paris Saint-Germain edzője lehettem két és fél évig, most a Chelsea-vel Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhettünk. Én azt gondolom, hogy a futballnak a legesleges legtetején vagyunk. Egy szenzációs vezetőedzővel dolgozhatok együtt, akivel baráti kapcsolat is összeköt. Ez sokkal több annál, mint egy másodedzői poszt. Azért jól meg kell gondolnia az embernek, ha erről a nagyon magas szintről, ahol trófeákat lehet gyűjteni és nyerni, büszke lehet az emberre egy ország, visszalép-e egy, vagy két szintet.” A Manchester Cityt irányító Josep Guardiola a vereség ellenére kiválónak ítélte csapata idényét, hiszen sikerült két trófeát is elhódítani. „A játékosok minden tőlük telhetőt megtettek a pályán. Meg kell próbálnunk még erősebben újra visszatérni a döntőbe” – fogalmazta meg a következő szezonra vonatkozó feladatukat. – Ha ezt a mérkőzést nézzük, természetesen csalódottak vagyunk. Ezzel együtt az idényünk így is kiváló volt” – folytatta a katalán tréner, aki szerint első BL-döntőjükben jó mérkőzést játszottak, bátrak voltak, különösen az első félidőben, arra pedig számítottak, hogy a Chelsea-vel szemben kevés helyzetük lesz.

Kárpótolják Isztambult A 2020-as és a 2021-es BL-döntőt is Isztambulban rendezték volna, ám a koronavírus-járvány végül egyik évben sem tette ezt lehetővé. Az európai szövetség, hogy kárpótolja a török nagyvárost, odaítélte neki a 2023-as finálét.