Egy második kínai vakcinát is jóváhagyott a WHO

A Sinovac közölte, hogy eddig több mint 600 millió adag védőoltást biztosítottak otthoni, illetve a világ több országában történő felhasználásra, ebből május végéig több mint 430 millió adagot be is adtak.

Hitelesítette a koronavírus elleni második kínai vakcinát, a pekingi Sinovac Biotech gyógyszergyár által kifejlesztett védőoltást az Egészségügyi Világszervezet (WHO), lehetővé téve ezzel annak sürgősségi felhasználását, ami elsősorban a fejlődő országok számára jelenthet újabb segítséget. A WHO sürgősségi listája útmutató a nemzeti gyógyszerfelügyeleti hatóságok számára a termék hatásosságát illetően. A listára való felvétel egyben lehetővé teszi a kis és mérsékelt jövedelmű országok vakcinával való ellátására a WHO által létrehozott Covax program keretében történő felhasználást is. A Covax súlyos ellátási gondokkal küzd, miután India a saját súlyos járványa miatt felfüggesztette az exportot.

A WHO technikai tanácsadó csoportja, amely május 5-én kezdte meg a vakcina vizsgálatát, azután döntött így, hogy felülvizsgálta a Sinovac biztonságosságával és hatásosságával, valamint a gyógyszergyár gyártási eljárásaival kapcsolatos legfrissebb adatokat. A Sinovac a második kínai védőoltás, amely felkerült a WHO által hitelesített Covid-19 elleni védőoltások listájára, miután május 7-én hitelesítették a Sinopharm vakcináját . Egy harmadik kínai védőoltást, a CanSino Biologics által kifejlesztett vakcinát is benyújtottak hitelesítésre az ENSZ egészségügyi szervezetéhez, de a WHO felülvizsgálatának időpontját nem közölték. A Sinovac közölte, hogy eddig több mint 600 millió adag védőoltást biztosítottak otthoni, illetve a világ több országában történő felhasználásra, ebből május végéig több mint 430 millió adagot be is adtak. A WHO Stratégiai Tanácsadó Szakértő Csoportja (SAGE) korábban közölte, hogy a vakcina hatásossága a klinikai kísérletek több országban elvégzett III. fázisának eredményei alapján 51-ről 84-re emelkedett.