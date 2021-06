Alkotmánybíróságra megy az ellenzék a közvagyon alapítványokba szervezése miatt

Az a gond ezzel a törvénnyel, ami kimaradt belőle – mondta Szél Bernadett független képviselő a parlament előtt lévő pedofilellenes jogszabálytervezetről. Nincs szó ugyanis benne arról, hogyan lehetne megelőzni, hogy gyerekek ilyen helyzetbe kerüljenek és arról sem, hogy milyen segítségre számíthat az, aki áldozattá válik.

Megelőzés, az áldozatok segítése, az elkövetők felelősségre vonása – ha hatékonyan akarunk harcolni a pedofilok, illetve bármilyen, gyermekekkel szembeni bántalmazás ellen, akkor ezt a szemléletet kellene követni. Ami a parlament előtt lévő pedofilellenes tervezetben nagyon helyesen szerepel, az az elkövetők elleni büntetés súlyosabbá tétele, illetve az is jó, hogy tágabb körben tiltják el a foglalkozásoktól azokat, akik gyermekek elleni bűncselekményt követnek el. De közben arról is beszélni kellene, hogyan előzzük meg, hogy gyerekek ilyen helyzetbe kerüljenek és milyen segítségre számíthat az, aki áldozat lesz. Vagyis az a gond ezzel a törvénnyel, ami kimaradt belőle – fogalmazott az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjában Szél Bernadett. A független képviselő érdekes adatsort is említett. A felmérések szerint minden 100 ilyen típusú bűncselekményből 10 eset derül ki, körülbelül 1 eset kerül végül büntetőeljárási szakaszba és ennél is kevesebb százalék jut el a vádemelésig. Azaz fontos lenne azon is változtatni, hogy a megtörtént esetek nagyobb arányban derüljenek ki. – Ezer helyen tudnánk beavatkozni a rendszerbe, például eredményesebben kiszűrni azt, amikor egy gyerek bántalmazás áldozata lesz. Ráadásul a gyerekek elleni szexuális bántalmazások mintegy 7 százaléka pedofília, a többiben „hatalmi viszonyok” jelennek meg. Ehhez képest az állítólag közel egy évig készülő jogszabálytervezet nem tesz említést a megelőzésről és az áldozatok segítéséről. A törvénycsomag ugyanakkor arra gondot fordít, hogy a kilencedik alaptörvény-módosítással rögzített hivatalos állami családmodellt átvezesse a családvédelmi törvényen. A képviselő arról is beszélt, számos gyermekotthonban a huszonegyedik századhoz méltatlan körülmények között tartják a gyerekeket, miközben a gondozási munkát végző dolgozók fizetése rendkívül alacsony, emiatt hatalmas a fluktuáció, és a gyakori pályaelhagyás miatt nagyon enyhék a munkaalkalmassági elvárások is. Folytatódik a fóti gyermekváros fokozatos kiürítése is, más intézmények nem küldhetnek gyerekeket a magas színvonalú ellátást nyújtó fóti komplexumba. A Fóti Gyermekközpont megszüntetése évek óta napirenden van, de értékelhető indoklás ez ügyben sosem hangzott el. Arról pedig, hogy a teljes fővárosi nevelőszülői hálózat egyetlen tollvonással egyházi fenntartóhoz kerül, Szél Bernadett azt mondta: arra számít, hogy az állam kivonulása miatt a szakmai munka még kevésbé lesz átlátható és ellenőrizhető az országgyűlési képviselők eszközeivel.